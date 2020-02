Nikol Pashinyan : Nous serons cohérents dans la réduction de la circulation des espèces

Une réunion s’est tenue au gouvernement qui a porté sur les questions liées au projet de loi de la République d’Arménie « Sur les opérations scripturales », informe le Cabinet du Premier ministre.

Au début de la réunion, le Premier ministre a notamment dit : « Notre gouvernement a déclaré dès le premier jour de sa formation, et nous avons dit que nous serions cohérents dans la réduction de la circulation des espèces parce que, comme dans de nombreux cas précédents, cette question est importante pour nous non seulement en termes de politique économique, de lutte contre la corruption, mais aussi de civilisation. Et je tiens à réitérer que les questions qui contiennent une composante civilisationnelle ont toujours une place particulière dans nos politiques économiques, sociales et générales.

Autrement dit, il y a des problèmes qui doivent être résolus pour élever le niveau de notre pays. À cet égard, le processus d’augmentation du volume des transactions scripturales et, en général, la numérisation des transactions et des fonctions électroniques est l’un des domaines importants qui devrait vraiment entraîner de sérieux changements au niveau de la civilisation du pays, ce qui est important non pas tant comme titre mais comme un processus qui entraînera de sérieux changements. dans la qualité de vie de nos concitoyens.

Je voudrais souligner que nous avons récemment discuté d’un certain nombre de ces questions. À cet égard, les problèmes liés aux abattoirs et à la réduction des transactions en espèces sont importants. Il y a quelques jours, nous discutions d’un changement dans le système d’imposition foncière, qui est également très important, en termes de conscience de soi des citoyens et de participation à la gestion de l’État, de la richesse nationale. Ainsi, l’orientation de la civilisation est d’une importance stratégique pour nous. Et nous devons affirmer que ces changements nous obligeront à le faire, mais le gouvernement vise précisément à avoir la volonté politique et les compétences nécessaires non seulement pour appliquer cet effort, mais aussi pour le couronner avec succès. »

Ensuite, les participants ont échangé des vues sur le projet, ont fait diverses observations et suggestions. Il a été noté qu’au cours des deux dernières années, le nombre de transactions scripturales dans la République a augmenté à plusieurs reprises, y compris par le biais de cartes bancaires étrangères. Cela est également dû à l’évolution positive du secteur du tourisme.

Au cours de la discussion, les parties ont également évoqué des mesures visant à promouvoir les opérations scripturales, la fourniture d’infrastructures appropriées et les démarches à venir dans ce sens. Il a également été noté que le projet de loi susmentionné avait été élaboré à la lumière de l’expérience internationale.

Le Premier ministre a souligné l’importance de promouvoir les opérations scripturales en termes à la fois de composante civilisationnelle et de réduction de l’économie souterraine. Le Chef du gouvernement a chargé les responsables concernés de poursuivre les travaux sur le projet, en tenant compte des recommandations et observations soumises.