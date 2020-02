Le projet de stratégie de réforme de l’administration publique a été discuté au gouvernement

Le projet de stratégie de réforme de l’administration publique a été examiné au gouvernement sous la présidence du Premier ministre Pashinyan.

Ouvrant la réunion, le Premier ministre a noté que les réformes de l’administration publique sont très importantes : « Notre objectif est qu’à la suite de ces réformes, le citoyen de la République d’Arménie éprouve le moins d’inconfort possible dans ses relations avec le système d’administration publique. Pour résoudre ce problème, nous devons être en mesure de rendre le système d’administration publique plus attrayant pour un personnel de haute qualité qui peut accomplir cette tâche de toutes les manières. D’autre part, à la suite de ces réformes, nous sommes chargés de rendre les dépenses publiques d’administration publique aussi efficaces que possible afin que ces fonds servent leur objectif. Et l’objectif est de rendre les services plus qualitatifs et le système d’administration publique plus civilisé », a déclaré Nikol Pashinyan.

La discussion a porté sur la portée et les principales orientations des réformes de l’administration publique. En particulier, les questions liées à l’élaboration de politiques dans le système d’administration publique, la gestion des ressources humaines, la prestation de services publics, la responsabilité et le développement institutionnel ont été discutées.

Dans le contexte d’une mise en œuvre efficace des réformes de l’administration publique, le Premier ministre a souligné l’importance de définir des critères d’évaluation clairs et a chargé de poursuivre l’élaboration de la stratégie.