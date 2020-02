Nikol Pachinian a rencontré le nouveau Premier ministre russe

Le Premier ministre Nikol Pachinian et son nouvel homologue russe Mikhail Mishustin ont salué la croissance rapide du commerce entre leurs pays et se sont engagés à approfondir davantage les liens commerciaux russo-arméniens lors de leur première rencontre vendredi.

Les deux hommes ont eu des entretiens en marge d’une réunion dans la plus grande ville du Kazakhstan, Almaty, entre les premiers ministres des cinq anciens États soviétiques qui composent l’Union économique eurasienne (UEE), un bloc commercial dirigé par la Russie.

« Les relations entre nos pays et les gouvernements ont toujours été et seront bonnes et chaleureuses », a déclaré Pachinian dans son discours d’ouverture lors des pourparlers. « Je pense que nous avons toujours une chance d’élever nos relations à un nouveau niveau. »

Mishustin l’a assuré que le gouvernement russe récemment remanié est « déterminé à poursuivre des relations constructives et des contacts de travail avec nos collègues arméniens. »

« C’est bien », a-t-il dit. « Nous devons cimenter cette tendance positive et rechercher de nouveaux domaines de coopération. »

Pachinian a également noté que le commerce bilatéral était en passe d’approcher la barre des 2 milliards de dollars l’année dernière. Il a ajouté que c’est l’une des raisons pour lesquelles la croissance économique en Arménie s’est accélérée à plus de 7%.

« J’espère que votre gouvernement soutiendra la dynamique économique que nous avons actuellement en Arménie », a précisé le leader arménien.

Selon une déclaration du gouvernement arménien, les deux premiers ministres ont ensuite discuté d’un « large éventail de questions relatives aux relations économiques russo-arméniennes ». La déclaration a cité Mishustin comme proposant que Moscou et Erevan explorent les possibilités de lancer « des projets concrets dans le secteur des technologies de l’information. »Pachinian a salué l’idée, peut on lire.

Mishustin, que Vladimir Poutine a nommé Premier ministre le 16 janvier, a participé à un forum mondial sur les technologies de l’information tenu à Erevan en octobre. Le technocrate de 53 ans dirigeait alors le Service fédéral des impôts de la Russie.