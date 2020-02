La Cour de cassation clôt un dossier sensible relatif au PKK

Bruxelles, (AFP) - La Cour de cassation belge a mis fin mardi à

des poursuites engagées en 2008 en Belgique contre plusieurs dizaines de

membres présumés du Parti des travailleurs du Kurdistan (PKK), un dossier

suivi de près par Ankara qui avait mis dans l’embarras la diplomatie belge

l’an dernier.

Chose rare, c’est le ministre des Affaires étrangères lui-même, Philippe

Goffin, qui a annoncé mercredi dans un communiqué la fin de ce feuilleton

judiciaire qui avait valu en mars 2019 des protestations de la Turquie.

Trois jours après la décision de la cour d’appel de Bruxelles de ne pas

renvoyer devant un tribunal ces militants kurdes suspectés de terrorisme, le

ministère turc des Affaires étrangères avait convoqué l’ambassadeur de

Belgique en Turquie pour protester.

Or mardi la Cour de cassation a rejeté un pourvoi du procureur fédéral

belge (compétent en matière de terrorisme) et confirmé cet arrêt rendu le 8

mars par la cour d’appel. La décision annoncée par M. Goffin a été confirmée à

l’AFP par un porte-parole de la haute juridiction.

"Ceci met définitivement fin aux poursuites engagées en 2008 sur base de la

législation anti-terroriste belge contre des personnes et entités liées au

PKK", a expliqué le ministre dans son communiqué.

Et d’ajouter : "la décision de la Cour de Cassation est l’expression du

pouvoir judiciaire, rigoureusement indépendant de l’exécutif, et doit être

appréhendée comme telle par tous les acteurs".

Le rejet du pourvoi, ajoute M. Goffin, "n’implique nullement que les

membres du PKK ne peuvent plus être poursuivis en justice en Belgique. Ils

pourront l’être à tout moment pour les crimes et autres infractions au Code

pénal dont ils se rendraient coupables« . »Le ministre Goffin souligne l’engagement sans équivoque de l’Etat belge

contre le terrorisme", est-il encore indiqué.

Le PKK, d’obédience marxiste-léniniste, est considéré comme une

organisation terroriste par Ankara mais aussi par les Etats-Unis et l’Union

européenne, notamment.

L’an dernier, dans le dossier qui lui était soumis, la cour d’appel de

Bruxelles avait toutefois estimé que le PKK devait être considéré comme "une

force armée non étatique« impliquée dans un long conflit armé »non

international" (avec le seul Etat turc), et que la loi antiterroriste belge ne

s’appliquait pas dans un tel cas de figure.

Le non-lieu était conforme à des décisions similaires rendues par des

juridictions belges en 2016 et 2017. Selon Ankara, étaient cette fois

concernées « 36 personnes physiques et morales liées au PKK ».

Les Turcs de Belgique, qui sont des dizaines de milliers, constituent avec

les Marocains une des plus importantes communautés étrangères dans le royaume

de quelque 11 millions d’habitants.