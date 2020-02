Le général Norat Ter-Grigoryants : Pachinian ne connaît pas les armes et se trompe lorsqu’il affirme avoir fermé la page des armes des années 1980

Le général Norat Ter-Grigoryants estime que la déclaration du Premier ministre Nikol Pachinian affirmant que « la page d’histoire des armes des années 1980 au sein de l’Armée arménien est fermée » n’est pas sérieuse. Ancienne gloire soviétique de la guerre d’Afghanistan, Norat Ter-Grigoryants fut rappelons-le vice-ministre arménien de la défense de 1992 à 1995. Il fut l’un des plus illustres généraux Arméniens lors de la guerre de libération de l’Artsakh (Haut-Karabagh).

« Si dans notre armement figurent des armes produites lors de la période soviétique et qu’elles sont encore utilisées de nos jours au sein de notre armée, cela signifie qu’il est impossible de fermer cette page des armes des années 1980 » dit le général Norat Ter-Grigoryants. Il ajoute « toutes ces armes sont achetées en Russie. Dans le monde entier on utilise encore comme avant le Kalashnikov. On produit toujours des projectiles pour ces armes automatiques et en Russie le principal char est le T-72, est-ce qu’il est vieux ? » Selon le général, « Nikol Pachinian ne comprend rien aux armes ". Et de s’interroger « lorsqu’il parle de pages honteuses des armées des années 1980, pourquoi honteuses ? ». Norat Ter-Grigoryants ajoute « avec quelles armes nous avons fait la guerre et acquis des victoires ? Les armes dont disposent les Russes, personne au monde n’a de telles armes. Si nous n’avions pas ces missiles, ces hélicoptères, les mines anti-char, les grenades offensives, ces vieilles armes, comment aurions-pu vaincre l’ennemi qui avait des armes plus modernes que les nôtres et était uni aux turcs ? ».



Le célèbre général affirme que Pachinian ne connait rien en armes. Quant aux chasseurs ultra-modernes acquis récemment par l’Arménie, selon Norat Ter-Grigoryants la petite superficie de l’Arménie limitera leur pleine utilisation car dit-il « s’ils volent un peu d’un côté, ils violeront la frontière du Nakhitchevan, s’ils volent de l’autre côté ils violeront la frontière de la Géorgie. La taille du territoire ne leur permettra pas d’être en pleine capacité » et ajoute « sur nos territoires des combats aériens sont difficiles à réaliser car les frontières étrangères sont proches. »

Selon Norat Ter-Grigoryants l’armement doit comporter des armes nouvelles mais également anciennes qui sont utilisées par l’armée arménienne comme par de nombreux pays. Les armes modernes venant en complément de l’ancien, sans que ces dernières disparaissent.

« Les armes automatiques comme les kalashnikov, restent des armes automatiques et entre les anciennes et les nouvelles, très peu de choses changent, peut-être juste la façon de les plier. Pachinian ne sait pas ce qu’est une arme (…) pourquoi parler d’armes si on ne les connaît pas ? » dit le général en colère…

Krikor Amirzayan