Revue de la presse arménienne du 29 janvier 2020

Résumé de l’année 2019 pour l’armée arménienne/ Tous les médias reviennent sur la célébration le 28 janvier du 28e anniversaire de la fondation des forces armées arméniennes. Résumant l’année 2019, le gouvernement a indiqué que 2019 a été une année productive et fructueuse pour l’armée : de l’acquisition de nouveaux systèmes d’armes à l’introduction d’un nouveau système d’approvisionnement en nourriture pour les troupes. Le gouvernement a également augmenté les salaires des militaires, et a procédé à l’amélioration des infrastructures sur la ligne de contact et à l’augmentation de la préparation au combat. D’après le gouvernement, les forces armées arméniennes perfectionnent constamment leur efficacité et leur préparation au combat. L’armée a également continué à acquérir de nouvelles armes, notamment des systèmes de missiles sol-air TOR-M2KM, des systèmes de missiles tactiques sol-air OSA-AK et des avions de combat multi rôles SU-30SM de génération 4+. Selon la presse, quatre de ces avions multi rôles ont été livrés à une base aérienne de Gumri à la fin du mois dernier, moins d’un an après la signature d’un contrat arméno-russe. Les conditions financières et autres de l’accord ne sont toujours pas connues. Selon le Ministre de la Défense, Davit Tonoyan, l’armée recevra bientôt de Russie d’autres avions de combat Sukhoi Su-30SM. D’après le Ministre, « dans un avenir proche, l’armée arménienne deviendra plus que forte ».

Militants anti-gouvernementaux brièvement détenus/ Les médias indiquent que quatre militants très critiques à l’égard des dirigeants actuels de l’Arménie ont été brièvement détenus le 28 janvier. Selon la Police, deux des militants, Narek Malyan et Konstantin Ter-Nakalyan, ont été arrêtés pour soupçon de possession illégale d’armes. Ils ont été remis en liberté après avoir passé plusieurs heures en garde à vue. Immédiatement après avoir été mis en liberté sans inculpation, les militants ont affirmé que « le Premier ministre, Nikol Pachinian, avait ordonné les actions de la Police dans le but de les humilier et de les intimider ». Un autre activiste, Artur Danielyan, a été arrêté par des policiers alors qu’il conduisait sa voiture en diffusant une adresse vidéo en direct sur Facebook. Certaines figures de l’opposition et d’autres critiques du gouvernement ont condamné ces détentions comme étant arbitraires, affirmant que les autorités tentent « d’étouffer la dissidence dans le pays ». Danielyan et Ter-Nakalyan sont les leaders du mouvement nationaliste Adekvad, tandis que Malyan dirige un groupe distinct appelé VETO. Malyan a notamment affirmé que son arrestation avait été exigée par la branche arménienne de l’ « Open Society Foundation » du milliardaire américain George Soros. Ter-Nakalyan, le co-fondateur de l’Adekvad - un parti politique qui a débuté comme groupe d’activistes sur Facebook, a déclaré que trois autres membres de leur parti - Artur Danielyan (co-fondateur), Azat Adamyan et Grigor Minasyan, étaient toujours en détention. Le bureau de l’Ombudsman a déclaré avoir envoyé une équipe d’intervention rapide au poste de police pour examiner la situation.

L’ancien chef du Service de sécurité nationale se serait suicidé pour un motif « très personnel », les proches exigent le respect de la vie privée/ Les médias rendent compte de la déclaration du Président du Comité d’enquête, Hayk Grigoryan, selon laquelle l’ancien directeur du Service de sécurité nationale, Georgy Kutoyan, se serait suicidé pour « un motif très personnel ». D’après lui, l’épouse de Kutoyan a déposé une requête auprès de l’organisme d’enquête demandant de ne pas divulguer d’informations sur le motif du suicide sans son consentement. Il a déclaré que plus de 10 tests médico-légaux différents ont été effectués, avec plus de 90 personnes interrogées et des relevés téléphoniques étudiés. D’après la presse, bien que la mort de Kutoyan n’ait pas encore été officiellement considérée comme un suicide, les enquêteurs n’examinent actuellement que le suicide comme cause de la mort. Rappelons que Kutoyan avait été retrouvé dans son appartement mort d’une balle dans la tête (cf. revue du 17 au 20 janvier 2020).

L’Arménie a mis en place des mesures sur la frontière contre le coronavirus/ La presse indique que l’Agence arménienne d’inspection des soins de santé et du travail est en état d’alerte élevé et surveille et contrôle tous les passagers arrivant à tous les postes de contrôle frontaliers pour détecter les symptômes de maladies respiratoires. Selon la porte-parole de l’agence, aucun cas suspect n’a été enregistré à ce jour. Selon elle, des actions communes en termes de sensibilisation, de surveillance des frontières et d’échange d’informations sont menées en collaboration avec le Ministère de la santé, le Ministère des Affaires étrangères et le Service national de sécurité alimentaire. Tous les itinéraires de transit susceptibles de présenter un risque d’importation du coronavirus en Arménie sont sous surveillance. En cas de fièvre et d’autres symptômes de maladies infectieuses, les passagers sont mis en quarantaine. Le Ministère arménien des Affaires étrangères a conseillé aux ressortissants arméniens d’éviter de se rendre en Chine.

