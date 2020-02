L’Arménie suspend les voyages sans visa pour les citoyens chinois

L’Arménie a temporairement suspendu son régime de voyage sans visa pour les citoyens chinois du 1er février au 31 mars en raison de l’épidémie de coronavirus en cours.

« Compte tenu de la situation épidémique causée par le coronavirus, le régime de voyage sans visa pour les citoyens chinois sera suspendu du 1er février au 31 mars », a déclaré le vice-Premier ministre arménien Tigran Avinyan dans un article sur Facebook.

Les voyages sans visa entre l’Arménie et la Chine, qui sont entrés en vigueur le 19 janvier 2020, s’appliquent aux visites touristiques de 90 jours par an. Les citoyens dont la visite durera plus longtemps que la période spécifiée doivent demander tous les 180 jours l’autorisation de prolonger leur séjour dans le pays.

Selon les dernières données du Comité d’État chinois sur l’hygiène et les soins de santé, le nombre de personnes atteintes de pneumonie causée par le virus 2019-nCoV est passé à 9692 et 213 personnes sont décédées. L’OMS a reconnu que l’épidémie de coronavirus en Chine était une urgence internationale.