Plusieurs dirigeants de l’extrême droite arménienne arrêtés

Les dirigeants de l’opposition plus traditionnelle de l’Arménie, notamment les anciens républicains au pouvoir et les vénérables Dashnaks, se sont portés volontaires pour soutenir les militants anti-libéraux.

Plusieurs dirigeants de groupes d’extrême droite arméniens ont été arrêtés pour diverses accusations. On ne sait pas ce qui a poussé la police à procéder aux détentions coordonnées des militants, qui maintiennent un harcèlement modeste mais bruyant et constant du gouvernement.

Le 28 janvier, des policiers des forces spéciales ont arrêté Narek Malyan, fondateur du groupe anti-gouvernemental VETO. La détention a été filmée et publiée sur Facebook par Mihran Hakobyan, ancien député de l’ancien parti républicain d’Arménie. « Une nouvelle vague de répression », a écrit Mihran Hakobyan.

Alors que les supporters se dirigeaient vers le poste de police, la police en a arrêté plusieurs autres. Parmi eux, le chef du groupe allié Adekvad, Artur Danielyan, que la police a arrêté dans sa voiture en route vers la gare.

Peu de temps après, la police a publié une déclaration disant que Mihran Malyan était détenu parce qu’il était soupçonné de possession d’armes illégales. Ruben Melikyan, ancien médiateur des droits de l’homme du protectorat arménien du Haut-Karabagh, qui soutient maintenant les militants d’extrême droite, a d’abord déclaré que son client avait également été détenu pour des armes, mais lorsque Artur Danielyan a été libéré, il a déclaré que ces accusations étaient liées à un trafic de drogue. La police n’a annoncé aucune accusation contre Artur Danielyan, mais a déclaré qu’un autre membre d’Adekvad, Kostantin Ter-Nakalyan, avait été arrêté pour détention d’armes.

Parmi la foule de partisans de Veto et d’Adekvad qui sont apparus au poste de police, il y avait plusieurs membres de l’opposition plus traditionnelle de l’Arménie, dont Armen Ashotyan, un haut membre du Parti républicain, et Artstvik Minasyan, membre de l’organe exécutif de la Fédération révolutionnaire arménienne - Dashnaktsutyun .

Tous les détenus ont été libérés rapidement.

Plusieurs se sont plaints d’avoir été traités brutalement. Kostantin Ter-Nakalyan, qui dirige le site de nouvelles du tabloïd blognews.am, a déclaré que la police l’a forcé à rester à terre et l’a menotté, et a comparé son traitement à celui d’un homme qui, quelques jours auparavant, avait ouvert le feu dans un centre d’affaires associé à l’ancien président Robert Kocharyan. Ce suspect a été placé en détention sans menottes, a déclaré Kostantin Ter-Nakalyan.

Les militants, en particulier Mihran Malyan, mènent une campagne de harcèlement depuis des mois, principalement sur les réseaux sociaux, contre le gouvernement et ses partisans libéraux, en particulier contre le bureau local des Open Society Foundations (OSF), financé par George Soros. (Eurasianet reçoit un financement d’OSF New York.) Le groupe a inventé un nouveau mot en arménien, « Sorosokan », pour décrire les partisans et les bénéficiaires d’OSF.

Le week-end précédent, lors d’une conférence de presse marathon, Nikol Pashinyan avait évoqué la campagne contre Soros, notant que nombre de ses dirigeants avaient des liens avec l’ancien gouvernement dirigé par les républicains. « Aujourd’hui, tous ceux qui spéculent sur ce sujet étaient soit dans l’ancien gouvernement, soit près de lui. Pourquoi n’ont-ils pas fermé le bureau de l’OSF" a-t-il déclaré aux journalistes.

Quelques heures avant sa détention, Mihran Malyan avait posté sur Facebook que le chef du Conseil de sécurité nationale, Armen Grigoryan, était un « Sorosokan » et se plaignait que ce dernier avait célébré la journée de l’Arménie (marquée le 28 janvier) en utilisant une citation du général américain George Patton, qui, selon Malyan, était anti-russe.

Après sa libération, Mihran Malyan a accusé le gouvernement d’avoir agi sous la pression du chef du bureau de l’OSF à Erevan. « J’ai des informations selon lesquelles Larisa Minasyan a eu une conversation assez dure avec le Premier ministre et a exigé qu’ils arrêtent nos activités en Arménie. » Des responsables d’OSF devraient tenir une conférence de presse le 29 janvier.

En juin 2019, la police a également arrêté plusieurs militants d’Adekvad, dont Danielyan, quelques jours après que Nikol Pashinyan avait fait une menace à peine voilée contre le groupe.

Armen Ashotyan, le leader républicain, a écrit sur Facebook que les détentions étaient une tentative de faire taire la dissidence. « Il est très révélateur que, le jour où l’armée arménienne nous protège des ennemis étrangers, ces autorités continuent d’alimenter les conflits internes, de lutter contre leur propre État et d’enlever Narek Malyan. Vous ne pouvez pas faire taire la dissidence en utilisant ces méthodes », a-t-il écrit. (Ashotyan n’a pas mentionné le long bilan des républicains en matière d’arrestations extralégales et de harcèlement de membres de l’opposition politique pendant leur mandat.)

Ani Mejlumyan est une journaliste basée à Erevan.

Eurasianet.org