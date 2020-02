La 39e Assemblée générale des Anciens Combattants Français d’origine arménienne (ACFOA) Drôme-Ardèche à Valence

La 39e Assemblé générale de l’’Association des Anciens Combattants Français d’origine arménienne (ACFOA) Drôme-Ardèche s’est déroulée samedi 25 janvier à la Maison de la Culture Arménienne de Valence en présence de plus d’une vingtaine d’adhérents.

Le président Georges Eretzian présenta le rapport moral et financier de l’année 2019 qui furent soumis au vote et validés. Le rapport d’activité fit état de nombreuses manifestations de l’ACFOA Drôme-Ardèche avec une présence importante aux cérémonies commémoratives. Georges Eretzian remercia les membres pour leur dynamisme et engagement. Il rappela également la cérémonie du 21 février à Valence avec l’inauguration de l’espace dédié à Missak Manouchian rénové.

Krikor Amirzayan vice-président de l’ACFOA et coprésident du C24 réalisera un compte-rendu de la commémoration du 104e anniversaire du génocide arménien à Valence et Bourg-Lès-Valence et évoquera la résolution sur la reconnaissance du génocide arménien par les membres du Congrès ainsi que le Sénat américain. Il évoqua également la pétition lancée par le C24 contre la vente en ligne sur Amazon, de livres négationnistes du génocide des Arméniens. Il insista sur l’importance de lutter pour la mémoire. Et c’est de cette mémoire qu’il en sera question le 21 février à 20h30 à la salle Cheneviers de la MJC Jean Moulin à Bourg-Lès-Valence avec un débat table-ronde organisée par l’association « Arménia » sur « Missak Manouchian, du génocide à la résistance, pourquoi veut-on l’oublier ? ».

Un nouveau bureau de l’ACFOA fut élu. Avec Georges Eretzian (président), Noubar Arakélian et Georges Jo Boyadjian (présidents d’honneur), Krikor Amirzayan, Khosrof Iliozer, Krikor Kizardjian, Claude Vartabédian et Georges Kouyoumdjian (vice-présidents), Roger Emirdjian (secrétaire), Maurice Inokdjian (secrétaire adjoint), Robert Kaprielian (trésorier), Georges Ovanessian (trésorier adjoint) et Tatos Hagopian (porte drapeau).

Puis s’est déroulée l’Assemblée générale de la Fédération Nationale des Anciens Combattants Français d’origine arménienne (FNACFOA) avec à l’ordre du jour le rapport moral et le rapport d’activité lus par le Secrétaire Krikor Amirzayan. Rapports votés suivis des questions diverses et le renouvellement du bureau. Ce dernier est composé de Georges Eretzian (président), Krikor Kizardjian, Georges Kouyoumdjian (vice-présidents), Krikor Amirzayan (secrétaire), Roger Emirdjian (trésorier) et Tatos Hagopian (porte-drapeau).

A l’issue de l’Assemblée Générale, un Diplôme d’Honneur de la Fédération nationale des Anciens combattants Français d’origine arménienne (FNACFOA) fut remis à Sarkis Kizardjian. A l’issue de la réunion, un repas fut pris sur place au restaurant de la MCA de Valence en présence de Nazo Alain Jinbachian le président de la MCA.