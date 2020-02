Erdogan menace de recourir à la « force militaire »

Le président turc Recep Tayyip Erdogan a dénoncé vendredi la « cruauté » du régime syrien envers son peuple, menaçant de recourir de nouveau « à la force militaire » en Syrie où les forces loyalistes progressent dans le dernier bastion rebelle d’Idleb. « Nous ne tolérerons pas la cruauté du régime envers son propre peuple et ses attaques qui provoquent des bains de sang et menaçant notre pays d’une nouvelle vague de migrants », a déclaré M. Erdogan dans un discours devant des responsables de son parti à Ankara. « Nous, la Turquie, voulons sincèrement la stabilité de la Syrie et la sécurité pour son peuple (...)