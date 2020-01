Concert-commémoration du génocide arménien au Château de Versailles

Vendredi 24 avril 2020

Chapelle Royale

Concerts

20h30 | 1h sans entracte

Distribution

Melody Louledjian Soprano

Chouchane Siranossian Violon

Astrig Siranossian Violoncelle

Vardan Mamikonian Piano

Présentation

Au cœur de la Première Guerre mondiale se déroula le Génocide des Arméniens en Turquie (1915-1916). Les deux tiers de la population arménienne périrent du fait de déportations, famines et massacres planifiés par l’Empire Ottoman, soit 1,2 million de victimes. Le 24 avril a été décrété Journée de Commémoration de ce crime contre l’humanité.

La Chapelle Royale sera l’endroit où faire entendre la voix du peuple arménien, par des musiques qui sont aujourd’hui symboliques de son histoire plurimillénaire. Sa capitale Erevan est l’une des plus anciennes cités au monde, fondée en -782, et l’Arménie fut le premier Royaume Chrétien, au IVe siècle. Après bien des vicissitudes et une diaspora considérable, les Arméniens sont aujourd’hui un peuple mondialisé mais une culture vivante. Trois artistes virtuoses donnent à entendre les splendides « musiques classiques » de l’Arménie, pour que le souvenir et la force de vivre soient réunis en ce moment symbolique.

PROGRAMME

Concert-commémoration du génocide arménien

Trio d’Arno Babadjanian

Pièces de Komitas et Khachaturian

