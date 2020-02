Revue de la presse arménienne du 25 au 28 janvier 2020

Conférence de presse de cinq heures du Premier ministre/ Les médias rendent compte de la conférence de presse de cinq heures du Premier ministre, Nikol Pachinian, tenue dimanche à Kapan. Présentant « 100 faits sur la nouvelle Arménie », Nikol Pachinian est notamment revenu sur les thématiques suivantes :

Lutte contre la corruption : Le Premier ministre a exprimé son mécontentement quant au volume et à la qualité de la lutte contre la corruption.

Réformes du service de sécurité nationale et de la police : Le gouvernement a entamé des réformes de grande envergure au sein du Service de sécurité nationale et de la police, a-t-il déclaré, ajoutant qu’il s’attendait à ce que ces deux agences deviennent plus fortes et plus professionnelles, et qu’elles deviennent « les piliers de l’ordre juridique démocratique en Arménie ».

Cour constitutionnelle : Pachinian a déclaré que « la Cour constitutionnelle a été occupée » à la suite « d’une fraude officielle ». Selon lui, le pays n’a pas de Cour constitutionnelle (CC) prévue par la Constitution de la République d’Arménie. Nikol Pachinian a déclaré que le gouvernement prendra toutes les mesures nécessaires pour résoudre ce problème.

Possible coup d’état : Pachinian a affirmé que les autorités chargées de l’application de la loi avaient déjoué « une conspiration hybride » visant à le discréditer et à le renverser. Selon lui, la prétendue conspiration impliquait « des dizaines de millions de dollars » dépensés pour la diffusion de fausses informations sur lui, les membres de sa famille et ses associés. Le Premier ministre a déclaré que la conspiration s’est fait « par l’intermédiaire du milieu criminel, de diverses forces, de personnalités corrompues » et que le processus a été rejoint par des fonctionnaires en service. Selon lui, d’anciens fonctionnaires et certains représentants du système judiciaire ont également été impliqués dans ce processus. Pachinian n’a nommé personne ni donné d’autres détails sur le présumé complot, disant seulement qu’il avait été « neutralisé » par le Service de sécurité national (SSN) et la police il y a plusieurs mois.

Guerre d’avril 2016 : Pachinian a révélé qu’il avait discuté et partagé avec ses collègues russes ses préoccupations et celles du public concernant la guerre d’avril 2016 et l’offensive militaire azerbaïdjanaise contre le Karabakh. La presse rappelle que dans une de ses déclarations en 2016, Nikol Pachinian alors député de l’opposition, avait soutenu que « l’Azerbaïdjan n’aurait pas pu commettre un tel acte sans l’accord de la Russie ».

Sécurité régionale : Pachinian estime que les présidents de l’Azerbaïdjan et du Haut-Karabakh ainsi que le Premier ministre arménien sont personnellement responsables de la paix et de la stabilité dans la région. Nikol Pachinian n’a pas exclu la possibilité d’une rencontre avec le Président azerbaïdjanais lors de la prochaine conférence de Munich sur la sécurité en février.

Achat d’armes : Selon le Premier ministre, le gouvernement a clos « le chapitre honteux des armes des années 80 », car les nouvelles armes acquises sont soit fabriquées en 2019, soit neuves, inutilisées.

La mine Amulsar : Pachinian a de nouveau appelé les manifestants de Jermuk à ouvrir la route menant à la mine d’Amulsar. Il a déclaré que le blocage de la route pourrait poser des problèmes juridiques, si la société Lydian s’adresse à l’arbitrage.

Recouvrement des actifs : Selon Pachinian, en 2019, le Service spécial d’enquêtes (SSE) a récupéré 4 milliards 331,9 millions de drams (environ 9,087,308 dollars) dans diverses affaires. Selon lui, l’argent récupéré l’année dernière est sept fois plus que ce que le SSE a récupéré au cours des 11 dernières années.

Les investissements étrangers : Selon Nikol Pachinian, les investissements étrangers en janvier-septembre 2019 se sont élevés à 2 milliards 174 millions de dollars, soit 27,6 % ou 456 millions de dollars de plus qu’en 2018. D’après lui, en termes d’investissements directs étrangers, les recettes de la période susmentionnée ont atteint 453,8 millions de dollars, soit 17,8 % ou 68,7 millions de dollars de plus qu’en 2018.

Sur les possibles participants de la prétendue conspiration/ Revenant sur la déclaration de Nikol Pachinian sur prétendue conspiration, les médias rappellent que le journal dirigé par l’épouse de de Pachinian, « Haykakan Zhamanak », avait accusé en janvier l’ancien directeur du Service de sécurité nationale (SSN), Artur Vanetsian, d’avoir organisé une campagne de diffamation contre la famille Pachinian. Vanetsian a dénoncé l’article comme calomnieux et a menacé de porter plainte pour diffamation contre le journal. Hrachya Hakobian, un député pro-gouvernemental et beau-frère de Pachinian, avait ensuite allégué que Vanetsian avait été licencié en septembre parce qu’il préparait un coup d’État. Commentant cette déclaration, le SSN a déclaré qu’il n’avait pas connaissance de tentatives de coup d’État et qu’il n’examinerait pas les allégations de Hakobian. Vanetsian s’est également moqué des dernières remarques de Pachinian, tweetant plus tard samedi que de tels « débordements émotionnels » sont lourds de « conséquences très indésirables » pour l’Arménie. Dans un autre tweet posté dimanche, Vanetsian a appelé le parti au pouvoir à envisager de remplacer le premier ministre.

L’appartement du Président de la Cour constitutionnelle a été fouillé/ La presse indique que les enquêteurs ont fouillé vendredi l’appartement du Président de la Cour constitutionnelle (CC), Hrayr Tovmasyan. Selon Tovmasyan et ses avocats, ils n’ont confisqué aucun document. D’après Tovmasyan, le raid dans son domicile ferait partie des « efforts accrus du gouvernement pour le forcer à démissionner ». Tovmasyan a souligné qu’il n’a pas l’intention de démissionner et qu’il ne se laisse pas décourager par la possibilité de son arrestation. Les avocats de Tovmansyan ont affirmé que la perquisition a été effectuée illégalement parce que les enquêteurs du Service spécial d’enquête n’ont pas présenté à leur client une copie du mandat de perquisition. Le Service spécial d’enquête a nié cette information. Les autorités et les enquêteurs maintiennent qu’il n’y a pas de motifs politiques derrière cette affaire.

Des nouvelles tensions entre le Premier ministre et le Président de la Cour constitutionnelle/ Les médias rendent compte de nouvelles tensions entre Nikol Pachinian et le Président de la Cour constitutionnelle (CC), Hrayr Tovmasyan. Lors de sa conférence du week-end Pachinian a accusé Tovmasyan d’avoir « offert ses services » et de se rapprocher de lui après la révolution de velours. Pachinian a déclaré avoir repoussé ces offres ne voulant pas coopérer avec « les représentants de l’ancien régime corrompu ». Tovmasyan a rejeté l’affirmation comme étant fausse et calomnieuse tout en mettant au défi Pachinian d’en fournir des preuves crédibles sinon il engagerait une action en justice contre Pachinian. Le Premier ministre a ainsi publié sur Facebook une photo d’un stylo coûteux en indiquant que le stylo lui avait été offert par Tovmasyan en 2018. Pachinian a présenté ce cadeau comme la preuve de « la plus étrange flatterie que j’ai jamais vue ». Tovmasyan a répondu par l’intermédiaire d’un de ses avocats, Amram Makinian, en indiquant que Tovmasyan a demandé de préparer le procès en diffamation contre Pachinian. Pachinian a intensifié ses attaques verbales dans une adresse vidéo diffusée en direct sur Facebook le lendemain lors de laquelle il a accusé Tovmasyan d’être impliqué dans le « complot hybride » manqué pour le renverser. Pachinian a également déclaré que les allégations des forces de l’ordre selon lesquelles Tovmasyan serait illégalement devenu Président de la CC peu avant la révolution de 2018 sont « prouvées et irréfutables ».

Les motivations de l’individu ayant ouvert le feu à « Erebuni plaza » restent floues/ La presse indique que l’homme qui avait ouvert le feu dans le centre des affaires « Erebuni plaza » la semaine dernière (cf. revue du 24 janvier 2020) a été officiellement inculpé et placé en détention provisoire dimanche. Les motivations de l’individu restent floues. Son avocat, Eduard Aghajanian, a refusé lundi de révéler les motifs de son client. Selon Aghajanian, son client rejette les accusations d’agression et de prise d’otages portées contre lui.

Un membre progouvernemental du Conseil municipal d’Erevan forcé à démissionner en raison de sa publication Facebook ciblant la fille du Président de la Cour constitutionnelle/ Les médias indiquent que le parti au pouvoir a forcé un de ses membres du Conseil municipal d’Erevan, Henrik Hartenian, à démissionner lundi après qu’il ait apparemment exhorté les partisans du gouvernement à attaquer sur les réseaux sociaux la fille du Président de la CC, Hrayr Tovmasyan. Hartenian a publié un lien vers la page Facebook de Sara Tovmasyan en indiquant « Allez, les gars ! » ce qui a largement été interprétée comme un appel à ses partisans à faire des commentaires abusifs. Ce comportement a provoqué l’indignation des partisans et des critiques du gouvernement actuel. La majorité pro-gouvernementale du Conseil municipal s’est empressée de publier une déclaration condamnant Hartenian et a demandé sa démission. Hartenian a refusé de parler aux journalistes au sujet de l’incident. Les actions de Hartenian ont également été condamnées par une commission du parti « Contrat civil » [parti dominant de l’alliance progouvernementale « Mon pas »] qui surveille les actions des membres du parti. L’ombudsman, Arman Tatoyan, a également condamné l’incident et a déclaré que tous les titulaires d’une fonction publique doivent faire preuve d’une « conduite appropriée ».

Le leader du parti parlementaire de l’opposition condamne les autorités pour avoir bloqué la création d’une commission ad hoc chargée d’enquêter sur les risques de corruption au sein de la Mairie d’Erevan/ La presse indique que leader du parti parlementaire de l’opposition « Arménie lumineuse », Edmon Marukian, a continué vendredi à condamner les autorités pour avoir bloqué la création d’une commission ad hoc chargée d’enquêter sur les risques de corruption au sein de la Mairie d’Erevan (cf. revue du 22 janvier 2020). D’après lui, « pour la première fois après la révolution, le parti au pouvoir a pris un recul par rapport à la démocratie ». Marukian s’est également plaint que l’équipe politique de Pachinian n’ait pas rendu la pareille à ce qu’il a décrit comme la bonne volonté du parti « Arménie lumineuse » à son égard. Il a déclaré que son parti a fermé les yeux sur de nombreuses défaillances du gouvernement actuel par crainte d’une éventuelle « contre-révolution » en Arménie. D’après Maroukian, à partir de maintenant, son parti sera beaucoup plus franc dans la contestation des politiques gouvernementales. Le parti au pouvoir, quant à lui, a expliqué sa décision concernant la création de la commission ad hoc en déclarant que la loi arménienne ne permet pas au Parlement d’interférer dans le travail des collectivités locales. Selon eux, une telle commission ne peut être mise en place que par le conseil municipal. Le Premier ministre a personnellement soutenu cette position.

Rédaction : Lena Gyulkhasyan

Attachée de presse et de communication

Ambassade de France en Arménie