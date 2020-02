Artur Vanetsian, ancien chef de SNS, interrogé dans le cadre de deux enquêtes

Artur Vanetsian, l’ancien chef du Service national de sécurité (SNS) de plus en plus aux prises avec la direction politique de l’Arménie, a été convoqué pour un interrogatoire dans le cadre de deux enquêtes criminelles.

Le comité d’enquête a révélé avoir interrogé Vanetsian jeudi en tant que témoin dans les enquêtes en cours sur ses conversations téléphoniques divulguées et les pratiques de corruption présumées de la Fédération de football d’Arménie (FFA).

Les appels téléphoniques sensibles de Vanetsian avec le Premier ministre Nikol Pachinian et Sasun Khachatrian, le chef du Service spécial d’enquête (SIS), ont (...)