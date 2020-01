Grand Tabacco en tête des 1000 premiers contributeurs d’Arménie en 2019

Le ministère arménien du Budget a publié la liste des 1000 plus importants contribuables d’Arménie en 2019. Au total, ces sociétés payèrent en impôts et diverses taxes la somme de 1 trillion et 61 milliards de drams à l’Etat arménien en hausse de 122 milliards de drams -soit 13%- par rapport à 2018.

Grand Tobacco est en tête avec 57,04 milliards de drams payés en impôts et taxes à l’Etat en 2019. En 2018 la société n’avait contribué qu’à hauteur de 42,22 milliards.

En deuxième position d’Usine de cuivre et molybdène de Zanguézour avec 51,36 milliards en 2019 contre 41,02 en 2018. En troisième position Gazprom Armenia avec 45,64 milliards en 2019 contre 39,98 en 2018.

Krikor Amirzayan