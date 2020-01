Arrestation à Istanbul d’un groupe de 16 trafiquants dont 8 Azéris

Selon CNN Turk, la police turque a arrêté à Istanbul un groupe de 16 trafiquants étrangers issus des pays de la CEI (Communauté des Etats Indépendants) et parmi eux 8 citoyens d’Azerbaïdjan. Outre les 8 Azéris, le groupe était composé d’un Russe, trois Ukrainien et quatre Géorgiens. La bande organisée était spécialisée dans de nombreux trafics en Turquie. La police saisit chez ces criminels 11 armes et 222 cartouches. Les 16 trafiquants sont en prison à Istanbul en attendant leur procès ou leur expulsion.

Krikor Amirzayan