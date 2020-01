La poste arménienne honore le 150e anniversaire de la naissance de l’amiral Hovhannes Ter-Isahakyan (Ivan Isakov)

Le 24 décembre 2019 HayPost la poste arménienne a procédé à l’émission d’un timbre-poste dédié au 125e anniversaire de l’amiral soviétique d’origine arménienne Hovhannes Ter-Isahakyan plus connu sous le nom d’Ivan Isakov (1894-1967).

Le timbre d’une valeur de 120 drams et tiré à 60 000 exemplaires représente le buste de l’amiral Hovhannes Isakov, héros de l’Union soviétique. Hovhannes Ter-Isahakyan est né dans la région de Kars (Arménie occidentale) et mort à Moscou. Il fut le chef d’état-major de la marine soviétique, vice-ministre de la Marine de l’URSS et amiral de la flotte de l’Union soviétique.

Krikor Amirzayan