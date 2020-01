Cérémonie des vœux de la Chambre de Commerce et d’Industrie Franco-arménienne

Situé dans le triangle d’or de Marseille, le bel hôtel particulier qui abrite le Consulat d’Arménie, était le théâtre de la traditionnelle cérémonie des vœux de la CCIFA, ce jeudi 30 janvier.

Bernard Hatemian, le président charismatique et véritable figure de l’institution, Roland Vartanian, Laurence Boyadjian, Naïra Sargsyan,Sylvie Seropian, Sarkis Sapondjian, Suzy et Didier Parakian, Elisabeth Bedrossian et Simon Azilazian entres autres, membres du Bureau et administrateurs, ont accueilli les nombreux convives venus assister à l’événement.

« LA MAISON DE TOUS LES ARMÉNIENS DU SUD DE LA FRANCE » Bernard Hatemian

Dans son discours de bienvenue, le président a remercié Rouben Kharazian, Consul de la République d’Arménie à Marseille, pour son « hospitalité et sa générosité », ainsi que les élus présents et les nombreux invités.

Il a également fait part de sa reconnaissance aux membres du Conseil pour leur contribution à la vie de la Chambre.

Petit « territoire » arménien dans la cité phocéenne, le Consulat accueillait pour la 3e année consécutive pour cette tradition, des décideurs et des partenaires économiques, de nombreux présidents d’associations et de sympathisants.

Chef d’entreprise fort de son expérience, homme de lettres et de chiffres, Bernard Hatemian a dressé le bilan économique de l’Arménie, avec un rapport au beau fixe.

Le président a annoncé que l’économie arménienne se portait toujours un peu mieux avec une croissance du PIB renforcée, atteignant environ 7% en 2019, contre 6% en 2018.

Citant les prévisions du FMI, il a déclaré que le PIB par habitant en Arménie, devrait atteindre 4760 $ en 2020, soit autant, voire plus que les Géorgiens où les Azéris, qui bénéficient d’ouvertures portuaires et de matières premières, ainsi que du passage de gazoducs. Nous rappèlerons également que l’Arménie fait face au blocus des frontières avec la Turquie.

L’augmentation des recettes fiscales de plus de 16%, permettront au gouvernement de Nikol Pachinian d’élargir sa marge de manœuvre avec des mesures fortes pour la réfection des écoles, des routes et la revalorisation des salaires des travailleurs du secteur public.

« L’ ACCORD ENTRE L’ARMÉNIE ET L’UNION EUROPÉENNE »

Bernard Hatemian c’est félicité que le 26 décembre dernier, le Sénat avait adopté le projet de loi autorisant la ratification de l’accord global et renforcé entre l’Union Européenne et l’Arménie.

Cet accord donnera un nouvel élan et une nouvelle dimension aux échanges entre notre continent et l’Arménie.

« LE VOYAGE EN ARMÉNIE »

Invité par Martine Vassal, la présidente du Département et de la Métropole, au printemps dernier pour une mission de travail en Arménie, le président a mis en valeur le dynamisme de la coopération décentralisée entre les collectivités locales, françaises et arméniennes.

Véritable outil d’échanges économiques et passerelle de formations, la Chambre joue pleinement son rôle grâce à un partenariat avec l’UFAR, l’université française en Arménie.

Depuis des années, la Chambre accueille plusieurs étudiants arméniens venus en formation à Marseille, dans des secteurs divers et variés.

Cette année 6 jeunes sont en stage durant 7 semaines, du 13 janvier au 28 février, auprès d’un cabinet d’avocats et des banques telles que le Crédit Mutuel, CIC et Crédit Agricole.

« UNE LIGNE AÉRIENNE, MARSEILLE - EREVAN »

Bernard Hatemian a évoqué sa volonté de voire l’ouverture d’une ligne aérienne entre Marseille et Erevan.

Dans l’ombre depuis des années, ce projet phare de la Chambre, devrait voir la lumière et prendre son envol prochainement.

Face à la demande croissante, la question sera à l’ordre du jour avec Renaud Muselier, président de la Région Sud, qui se rendra en Arménie au mois de juin 2020.

Convié à ce voyage, la Chambre a bon espoir que le projet décolle et atterrisse en douceur, cette année.

« MERCI MONSIEUR L’AMBASSADEUR »

Accélérateur d’idées et proactive, la Chambre prépare pour la fin de l’année un voyage économique à Erevan, conjointement avec l’APEX, le Club des entreprises à l’internationale, avec le soutien actif de l’Ambassadeur de France en Arménie, Jonathan Lacôte.

Bernard Hatemian a salué « la disponibilité et le dynamisme » du diplomate, qui facilite grandement les échanges.

Avant les traditionnelles photos de famille et l’apéritif dînatoire, le président a présenté « ses meilleurs vœux de santé, de succès, sans oublier de prendre soins de nos familles et amis » dit-il.

Venue spécialement d’Arménie, une équipe de journalistes et reporters d’Arménia TV, a filmé la cérémonie pleine de belles promesses et d’avenir radieux.

Alain Sarkissian