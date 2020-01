Le discours du Professeur Taner Akcam en francais lors du diner du CCAF.

Monsieur le président Macron, Honorables invités

Permettez-moi tout d’abord de remercier les organisateurs de m’avoir invité à cette réception si importante, et de les remercier infiniment pour la récompense si emblématique qu’ils me remettent ce soir.

Ce n’est pas seulement un grand honneur pour moi, mais c’est aussi un tournant dans ma vie.

Je vous l’affirme avec d’autant plus d’humilité, voire un certain embarras, que je sais que je ne la mérite pas pleinement.

Ce n’est pas de la fausse modestie de ma part. Il n’y a vraiment rien de spécial dans mes travaux qui mérite d’obtenir cette récompense et j’imagine que vous êtes nombreux ce soir à savoir de quoi je parle. Mes travaux de recherche n’ont rien de tapageurs, ni d’extraordinaire – ma recherche est presque banale au point d’être même ennuyeuse. J’essaie simplement de dire la vérité : que la vérité et rien que la vérité…

Dire la vérité n’est pas - ou du moins ne devrait pas être - une action méritant des éloges aussi extraordinaires.

Mais, admettons que cela soit le cas, pourquoi dès lors suis-je ici ce soir ? Et quelle est la raison de l’admiration que vous me témoignez et de l’intérêt que vous portez à la vérité ?

Avec ironie, la raison pour laquelle je suis ici parmi vous renvoie au gouvernement turc et à sa politique de déni. Face à la politique négationniste de longue date et de plus en plus ridicule de la Turquie, un acte aussi banal qui consiste à simplement dire la vérité donne droit à une célébration publique et justifie un prix !

La question est alors de savoir ce que nous pouvons faire pour que dire la vérité devienne finalement banale et rien de plus qu’un acte informel qui ne mérite aucune récompense.

Je sais toutefois que ce n’est pas si simple. Si vous êtes originaire de Turquie, il y a souvent un prix très élevé à payer pour dire la vérité ; parfois, le prix de votre vie.

Mon ami le plus cher, Hrand Dink, a été assassiné précisément pour cette raison.

Hrand ne faisait que demander des choses simples et très inoffensives. Il voulait que les vérités historiques soient connues et reconnues, et qu’en tant que citoyen arménien de Turquie, il puisse vivre dans son propre pays sans le moindre doute, jouissant des mêmes droits juridiques et civils que les autres citoyens. Hrand a également rêvé qu’un jour les murs de la méfiance et de la haine entre les deux pays, la Turquie et de l’Arménie - entre Turcs et Arméniens - s’effondrent, que leur frontière commune s’ouvre et que la Turquie et l’Arménie vivent côte à côte en tant qu’amies et voisines.

En tant que proche ami de Hrand, je me suis demandé à plusieurs reprises la chose suivante : que devons-nous faire pour réaliser sa vision ?

Hrand a combattu les ténèbres, ténèbres que le siècle de politiques négationnistes de la Turquie a provoquées pour envelopper leur nation et obscurcir la vision de son peuple. Mais ce ne sont pas seulement les yeux qui ont été aveuglés par ces politiques de déni : les cœurs se sont également endurcis. Ce que Hrand a accompli consistait à créer une petite ouverture dans le mur du déni, une brèche à travers laquelle les rayons de lumière pouvaient atteindre les yeux et les cœurs fermés.

Et c’est là que j’ai trouvé la réponse à ma question : ma tâche - celle à laquelle je m’emploie pleinement - est d’élargir cette brèche et de permettre le passage de toujours plus de lumière. Je me considère comme obligé de lutter contre le déni du génocide qui recouvre la Turquie et obscurcit les détails autour du meurtre de Hrand Dink.

Il existe deux fausses perceptions autour du déni du génocide – des perceptions erronées qui créent des obstacles majeurs dans la lutte contre ce déni et dans le processus empêchant sa réapparition. Premièrement, le déni est souvent considéré comme une attitude idéologique acceptable, bien qu’erronée, envers les atrocités des crimes de masse. Le deuxième malentendu, lié au premier, suppose que confronter le déni consiste seulement à établir une attitude « morale » à l’égard de ce crime, qui a depuis longtemps disparu dans les pages de l’histoire. Toute connexion avec le présent étant effectivement impossible. Ces perceptions erronées constituent une conséquence logique de ce que j’appelle la compartimentation temporelle : il s’agit d’une tendance à placer le passé et le présent dans des catégories différentes et à ignorer leur interconnexion. En vérité, les liens entre le déni et les problèmes politiques actuels sont forts et ne peuvent être simplement ignorés.

C’est quelque chose que la plupart des dirigeants politiques européens et nord-américains ne comprennent pas et c’est la raison pour laquelle la plupart des États occidentaux rendent hommage à la reconnaissance du génocide des Arméniens tout en poursuivant leur relation de business-as-usual avec la Turquie. Cela me rappelle un peu les parrains de la mafia qui vont à l’église tous les dimanches – ils vont peut-être se repentir sincèrement de leurs péchés, tout en continuant leurs activités criminelles au moment de sortir de l’édifice religieux. Ce n’est pas simplement une attitude hypocrite. C’est une erreur et cela doit changer.

Le déni ne concerne pas seulement une approche idéologique du passé, pas plus que la demande de reconnaissance des crimes historiques n’est simplement l’expression d’une conviction morale à propos d’événements passés.

Le déni est une structure qui ne peut être simplement reléguée aux atrocités d’hier. La structure négationniste a produit et continue de favoriser aujourd’hui encore de véritables politiques étatiques.

À cet effet, il serait approprié et raisonnable de comparer le déni de la Turquie avec le régime raciste d’apartheid d’Afrique du Sud. Le système, l’état d’esprit et les institutions de l’apartheid ont été construits sur des différences raciales. Le déni du génocide des Arméniens a des racines similaires. Il est fondé sur la discrimination et l’exclusion des minorités ethnico-religieuses et considère que les exigences démocratiques de ces groupes constituent une menace pour la sécurité nationale qui doit donc être éliminée. Or, l’une des principales raisons pour lesquelles la Turquie ne peut pas résoudre ses problèmes internes liés à la démocratie et aux droits de l’homme et continue de mener une politique étrangère agressive envers ses voisins est précisément ce déni même du génocide des Arméniens.

Mettre fin au déni et agir en faveur de la reconnaissance du génocide des Arméniens n’est pas simplement un jugement académique, ni simplement une question « morale » portant sur un événement historique. Il s’agit plutôt d’une condition sine qua non de la realpolitik qui doit être poursuivie au Moyen-Orient. Reconnaître ce génocide est vital pour la Turquie, car cette reconnaissance est nécessaire pour le développement d’une société véritablement démocratique et libre, dans laquelle le régime est obligé de reconnaître les droits civils de ses citoyens.

La reconnaissance par la Turquie des crimes de son prédécesseur, l’Empire ottoman, est une condition préalable pour que son peuple puisse vivre en paix et en tranquillité, non seulement les uns avec les autres, mais aussi avec les autres peuples de la région. Tant que les Turcs continueront de nier le génocide, les peuples arabes, kurdes, chrétiens et autres de la région continueront de les considérer comme les auteurs impénitents et potentiels de nouveaux « nettoyages ethniques ». Les politiques négationnistes de la Turquie constituent une claire et évidente menace à la sécurité régionale.

Si nous voulons vraiment la paix et la stabilité dans la région, si nous voulons vraiment voir la démocratie prospérer en Turquie, si nous voulons voir la Turquie et l’Arménie maintenir des relations amicales et de bon voisinage, si nous voulons voir les Arméniens et les Turcs musulmans vivre comme des citoyens à part entière et égaux, avec pourquoi pas l’espoir de voir une Turquie où les Hrand Dink ne seront pas assassinés dans les rues, alors nous devons élever la lutte contre ce déni à l’échelle des problèmes politiques majeurs actuels à l’image d’autres questions contemporaines.

Pour moi, c’est là le sens de ce prix spécial que vous me décernez : une reconnaissance de la lutte pour la vérité et la justice contre le déni. C’est le seul moyen de respecter les victimes, de sortir de ce carcan et d’assurer un avenir de démocratie et de paix au Moyen-Orient.

Je suis profondément honoré, humble et reconnaissant d’avoir été considéré comme une personne digne de recevoir ce prix. Je vous remercie.