Recontre avec JR Dos Santos

Rencontre signature avec JR Dos Santos

Journaliste, reporter de guerre, présentateur vedette du 20h au Portugal, José Rodrigues dos Santos est l’un des plus grands auteurs européens de romans historiques, plusieurs fois primé.

Sa saga Tomas Noronha a été traduite en 18 langues et vendue à plus de 2 millions d’exemplaires dans le monde.

Le vendredi 21 février il sera à la MCA pour présenter les deux livres qu’il a consacré à Calouste Gulbenkian le mystérieux Arménien qui a régné sur le monde du pétrole et sur celui de l’art.

Une soirée exceptionnelle pour en apprendre plus sur le célèbre Monsieur 5% er rencontrer un auteur de best seller !