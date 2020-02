Les citoyens de Serbie pourront visiter l’Arménie sans visa

La séance ordinaire s’est tenue au gouvernement sous la présidence du Premier ministre Nikol Pashinyan.

Le gouvernement a décidé de mettre en place un régime sans visa pour les citoyens de la République de Serbie visitant la République d’Arménie. Le 25 octobre 2019, le gouvernement de la Serbie a décidé de supprimer unilatéralement l’obligation de visa pour les citoyens de la République d’Arménie titulaires d’un passeport ordinaire, qui est entrée en vigueur le 2 novembre 2019. Sur la base de réciprocité, un projet de cette décision a été élaboré, selon lequel les citoyens serbes pourront séjourner sur le territoire de l’Arménie sans visa d’entrée pendant un maximum de 180 jours en un an, conformément à la loi de la République d’Arménie sur les étrangers. L’obligation de visa sera supprimée 10 jours après la publication officielle de cette décision. Le Chef du gouvernement a accordé de l’importance à la prise de décision, notant : « Je pense que c’est une bonne décision et j’espère que cela stimulera les vols directs d’Erevan vers Belgrade ou d’autres villes serbes et de Belgrade vers Gyumri, Erevan et d’autres villes ».

Le pouvoir exécutif a décidé de modifier et d’ajouter à sa décision antérieure du 3 juillet 2014, « Sur les cas de spécificité supplémentaire des prestations de services, montants et procédures de paiement dans les forces armées, de la sécurité nationale, de la police, des services pénitentiaires et de sauvetage » et des amendements y relatifs, dont le but est d’augmenter la rémunération des employés des services pénitentiaires du ministère de la Justice de la République d’Arménie.

Par une autre décision, Aram Tananian a été nommé attaché douanier à l’ambassade de la République d’Arménie en Fédération de Russie pour une durée de 3 ans.

Le gouvernement a décidé de modifier la loi de la République d’Arménie sur l’assistance psychiatrique et d’approuver un certain nombre de lois connexes visant à améliorer la réalisation des droits des personnes souffrant de problèmes de santé mentale et à mettre en place des mécanismes appropriés par le biais de divers outils.