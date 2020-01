Le tireur de Erevan aurait voulu s’en prendre au fils de R.Kotcharian

Le tireur qui avait été arrêté par la police arménienne à Erevan alors qu’il s’était retranché dans un immeuble de bureaux de Erevan aurait voulu s’en prendre au fils aîné de l’ancien president Robert Kotcharian, dont le bureau se situe dans cet immeubles où il avait ouvert le feu et fait craindre une prise d’otages. Son avocat Edouard Aghajanian a déclaré jeudi 30 janvier que son client, Artur Torosian, âgé de 32 ans, aurait enfin fait part de ses motivations et expliqué qu’il recherchait Setrak Kotcharian, le fils den l’ex-président emprisonné. MeAghajanian a ajouté que son client n’avait cependant pas expliqué ce qu’il voulait à Setrak Kocharian, et a laissé entendre qu’il pourrait souffrir de problèmes d’ordre psychiatriques et pourrait être soumis à une expertise psychiatrique.