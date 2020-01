Le gouvernement arménien envisage une “sortie de crise” constitutionnelle

Le ministre arménien de la justice Rustam Badasian a indiqué jeudi 30 janvier que le gouvernement n’excluait pas l’éventualité de changements constitutionnels en vue de modifier complètement la composition de la Cour constitutionnelle, dont le president et la plupart des membres nommés avant l’accession au pouvoir de Nikol Pachinian refusent de céder aux pressions de l’exécutif qui exige leur démission. Les autorités ont déjà tenté au cours des derniers mois de remplacer le president Hrayr Tovmassian et six autres des 9 membres de la plus haute Cour du pays qui avaient nommés sous le precedent pouvoir. Le (...)