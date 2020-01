Les ministres des affaires étrangères d’Arménie et d’Azerbaïdjan ont conclu jeudi 30 janvier leur dernier tour de discussions de paix sur le conflit du Haut-Karabagh. Deux jours de discussions qui n’ont jamais été aussi “intenses” depuis des années, selon des sources à Bakou. Zohrab Mnatsakanian et Elmar Mammadyarov se sont rencontrés à Genève sous l’égide des diplomates américain, russe et français coprésidant le Groupe de Minsk de l’OSCE. Les deux ministres et les médiateurs internationaux ont pourtant été plutôt discrets quant à la teneur des discussions, dans le communiqué commun qui a conclu ces pourparlers de deux jours qui visaient à relancer un dialogue dans l’impasse. Le communiqué indique que “les discussions intenses” ont porté sur de “possible mesures à venir en vue de preparer les populations à la paix, aux principes et éléments à la base d’un règlement futur et un agenda pour faire advancer le processus de règlement”. Les médiateurs ont à nouveau souligné l’importance de la “confidentialité dans le processus de règlement” et la “nécessité de faire preuve de créativité et d’esprit de compromis”. “Les ministres ont à nouveau accepté de se rencontrer à nouveau dans un proche avenir sous les auspices des coprésidents”, a ajouté le communiqué, sans donner plus de détails. Les ministres des affaires étrangères arménien et azerbaïdjanais ont aussi fait des declarations séparées et d’une teneur similaire. La porte-parole du ministère azerbaïdjanais des affaires étrangères, Leyla Abdullayeva, a désigné ces derniers pourparlers de Genève comme les discussions les plus intenses qu’aient eues ces deux parties ces dernières années, dans un tweet en anglaise dans lequel elle précisait que les discussions portaient sur les sujets présentés par les copresidents du Groupe de Minsk de l’OSCE. Les deux parties du conflit du Karabagh soutiennent l’ “intensification des négociations”, avait écrit Mme Abdullayeva à l’issue de la première journée de discussions, qui avaient duré sept heures, mercredi. Avant les dicussions de Genève, MM.Mnatsakanian et Mammadyarov s’étaient rencontré à Bratislava le 4 décembre/ M. Mammadyarov avait désigné ces pourparlers comme “rudes”, quant aux médiateurs, ils avaient indiqué que les deux ministres allaient se rencontrer à nouveau début 2020 en vue d’“intensifier les négociations sur les sujets clés d’un règlement pacifique”. Il semble que pour la date comme pour l’intensité, les médiateurs ont été entendus. M. Mammadyarov avait déclaré fin décembre que la rencontre dans la capitale slovaque avait porté sur la version la plus récente du plan de paix proposé par les médiateurs en 2007, en ajoutant que le ministre russe des affaires étrangères Sergey Lavrov l’avait présenté aux parties en conflit deux ans avant. Le ministère arménien des affaires étrangères avait souligné, de son côté, qu’ “aucun texte n’a été discuté” par les parties à ce jour.