Les abonnés Ucom auront 2x plus d’Internet pour les smartphones

Lors de l’activation des packs via l’application Ucom Dans le cadre de l’offre spéciale, les clients mobiles Ucom obtiendront 2 fois plus d’Internet pour leurs smartphones, uniquement en cas d’activation d’un ensemble de packs Internet via l’application mobile Ucom.

En particulier, lors de l’activation du forfait Internet de 300 Mo, les abonnés obtiendront 600 Mo en ne payant que 100 AMD pour l’activation. Lors de l’activation, le volume des abonnés de 500 Mo obtiendra 1000 Mo d’Internet au taux de 500 AMD au lieu des 750 AMD précédents.

De plus, lors de l’activation du forfait Internet de 1 Go via l’application Ucom, les abonnés recevront 2 Go à seulement 700 AMD au lieu des 1000 AMD précédents. « Soit dit en passant, l’ancien ensemble de 2 Go est mis à niveau à 3 Go, et cela peut être activé au rythme de 1200 AMD au lieu des 1500 AMD précédents.

Les frais d’activation du bundle de 10 Go ont diminué de manière significative à 3500 AMD au lieu des 5000 AMD précédents. De plus, nous avons lancé un nouveau pack Internet de 20 Go, dont les frais d’activation sont de 6500 AMD », a déclaré Hayk Yesayan, co-fondateur et directeur général d’Ucom, dans le communiqué de presse de la société.

La société ajoute que les abonnés du service prépayé Ucom, des plans tarifaires postpayés Universal / Universal Plus, ainsi que des abonnements mensuels sont éligibles pour activer les forfaits Internet via l’application Ucom.

La validité des offres groupées est de 30 jours, à l’exception de l’offre groupée de 300 Mo, valable uniquement pendant une journée. L’application mobile Ucom est disponible sur l’App Store et / ou Google Play.

UCom (Universal Communications), créé en 2007, fournit des services de télécommunications. L’entreprise offre une gamme complète de services - Internet haute vitesse, télévision IP et téléphonie numérique.