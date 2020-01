La Cour Européenne des Droits de l’Homme a conclu que les autorités azerbaïdjanaises étaient responsables de la torture et du décès de Manvel Saribekyan

Dans l’affaire Saribekyan et Balyan c. Azerbaïdjan, la CEDH a conclu le 30 janvier 2020 que les autorités azerbaïdjanaises étaient responsables de la torture et du décès de Manvel Saribekyan, un ressortissant arménien décédé alors qu’il était détenu au département de la police militaire à Bakou.

La Cour a jugé non acceptable la version des faits donnée par les autorités azerbaïdjanaises, selon laquelle l’intéressé se serait pendu, alors qu’il ressort de l’autopsie pratiquée en Arménie que le corps présentait des traces de coups et un traumatisme crânien.

L’affaire Saribekyan et Balyan c. Azerbaïdjan (requête no 35746/11), concerne le décès du fils des requérants, un ressortissant arménien, survenu pendant qu’il était détenu par la police militaire en Azerbaïdjan.

Dans son arrêt de chambre1 rendu ce jour, la Cour européenne des droits de l’homme dit :

par cinq voix contre deux, qu’il y a eu violation de l’article 2 (droit à la vie) de la Convention

européenne des droits de l’homme à raison du décès du fils des requérants survenu pendant qu’il

était détenu en Azerbaïdjan,

par six voix contre une, qu’il y a eu violation de l’article 2 à raison d’un défaut d’enquête effective sur le décès du fils des requérants, et par six voix contre une, qu’il y a eu violation de l’article 3 (interdiction de la torture et des traitements inhumains ou dégradants) à raison de la torture subie par le fils des requérants avant son décès, et, à l’unanimité, qu’il y a eu non-violation de l’article 3 en ce qui concerne les requérants.

La Cour juge en particulier que les requérants ont apporté un commencement de preuve laissant penser que leur fils, Manvel Saribekyan, était décédé à la suite d’actes violents commis par autrui, notamment par le personnel du département de la police militaire à Bakou, où il était détenu. Elle ne saurait accepter la version des faits livrée par les autorités azerbaïdjanaises, selon laquelle l’intéressé se serait pendu.

De plus, l’Azerbaïdjan n’a pas produit d’éléments propres à remettre en question les constats (notamment des traces de coups et un traumatisme crânien) des médecins légistes arméniens concernant les blessures que M. Saribekyan avait subies avant de mourir, qui sont constitutives de mauvais traitements qu’il y a lieu de qualifier de torture.

Principaux faits

Les requérants, Mamikon Saribekyan et Siranush Balyan, sont des ressortissants arméniens. Leur fils, Manvel Saribekyan, né en 1990, fut arrêté en Azerbaïdjan en septembre 2010. Sa famille allègue qu’il a franchi la frontière par inadvertance alors qu’il était parti dans la forêt, par temps de brouillard, pour rechercher du bétail errant et ramasser du bois, mais les autorités azerbaïdjanaises l’accusèrent d’avoir projeté de faire exploser une école dans un village azerbaïdjanais tout proche.

Il fut conduit au département de la police militaire du ministère de la Défense à Bakou et placé dans une cellule où il fut retrouvé mort en octobre 2010. Les autorités azerbaïdjanaises conclurent ultérieurement qu’il s’était pendu. Un rapport médicolégal fut produit.

Sa dépouille fut renvoyée en Arménie en novembre 2010 et les autorités arméniennes ouvrirent une enquête pénale. Un rapport médicolégal fit état de lésions au niveau du cou, à la tête et sur le corps.

Le procureur général arménien sollicita l’entraide judiciaire de l’Azerbaïdjan mais, cette demande étant restée sans réponse, l’enquête préliminaire du côté arménien fut suspendue en décembre 2011. Une enquête menée en Azerbaïdjan conclut en janvier 2011 que M. Saribekyan s’était suicidé, qu’il avait été détenu dans des conditions correctes et qu’il n’avait pas été agressé pendant sa détention.

Griefs, procédure et composition de la Cour

Les requérants alléguaient sous l’angle de l’article 2 (droit à la vie), de l’article 3 (interdiction de la torture et des traitements inhumains ou dégradants), de l’article 13 (droit à un recours effectif) et de l’article 14 (interdiction de discrimination) combiné avec les articles 2 et 3 que leur fils avait été torturé et tué pendant sa détention, que les autorités azerbaïdjanaises n’avaient pas mené une enquête effective, qu’ils n’avaient pas disposé d’une voie de droit effective et que les violations alléguées s’expliquaient par une discrimination qui aurait été fondée sur l’origine ethnique.

La requête a été introduite devant la Cour européenne des droits de l’homme le 10 juin 2011.

L’arrêt a été rendu par une chambre de sept juges composée de :

Angelika Nußberger (Allemagne), présidente,

Yonko Grozev (Bulgarie),

Ganna Yudkivska (Ukraine),

Síofra O’Leary (Irlande),

Mārtiņš Mits (Lettonie),

Lәtif Hüseynov (Azerbaïdjan),

Lado Chanturia (Géorgie),

ainsi que de Claudia Westerdiek, greffière de section.

Décision de la Cour

La Cour rejette tout d’abord deux exceptions soulevées par le gouvernement de l’Azerbaïdjan. Celui-ci avance que M. Saribekyan a été capturé en tant que membre des forces armées arméniennes et que son affaire relève par conséquent du droit humanitaire international et non de la compétence de la Cour. Il ajoute que, de surcroît, les requérants n’ont pas respecté l’exigence d’épuisement des

voies de recours internes.

Sur le premier point, la Cour note que le droit humanitaire international et le droit international des droits de l’homme ne s’excluent pas mutuellement. Elle précise que le droit humanitaire international s’applique habituellement à une situation de conflit armé, mais que la situation en cause n’en était pas une.

Rejetant la seconde exception, la Cour observe que les deux pays n’entretenaient pas de relations diplomatiques et que le gouvernement azerbaïdjanais n’a pas cité d’exemples de personnes qui se seraient trouvées dans la situation des requérants et auraient pu obtenir réparation dans sa juridiction.

Article 2

Le décès de M. Saribekyan

La Cour souligne que l’article 2 se place parmi les articles primordiaux de la Convention et qu’elle applique un examen scrupuleux aux affaires dans lesquelles une personne a perdu la vie.

Elle relève que les autorités azerbaïdjanaises et arméniennes ont abouti à des conclusions différentes quant à la façon dont M. Saribekyan avait trouvé la mort, les premières estimant qu’il s’était pendu à l’aide d’un drap de lit dans sa cellule et les secondes rapportant qu’il présentait d’autres blessures, et notamment des traces de coups.

La Cour observe que l’enquête menée du côté arménien s’est accompagnée de photographies et de croquis tandis que le gouvernement de l’Azerbaïdjan n’a pas produit d’éléments de nature à étayer les conclusions de ses autorités. Qui plus est, les photographies figurant dans le rapport médicolégal arménien donnaient à voir des blessures à la tête qui auraient dû être examinées par les médecins légistes en Azerbaïdjan.

Si, dans les affaires dans lesquelles un décès ou des blessures se sont produits alors que la victime se trouvait entre les mains d’agents de l’État, la Cour retient le critère de la preuve « au-delà de tout doute raisonnable », il peut exister de fortes présomptions de fait lorsque les blessures ou le décès sont intervenus pendant une détention, les autorités étant les seules à pouvoir savoir ce qu’il s’est passé. Un gouvernement doit dans ce cas fournir une explication convaincante et satisfaisante.

Or le caractère limité de l’enquête menée par les autorités azerbaïdjanaises dans l’affaire de M. Saribekyan et l’absence de pièces à l’appui de leurs conclusions sont préoccupants.

De leur côté, les requérants ont apporté un commencement de preuve laissant penser que leur fils était en bonne santé lorsqu’il avait été placé en détention et qu’il était décédé à cause des agissements du personnel du département de la police militaire de Bakou. Compte tenu des preuves dont dispose la Cour, y compris les descriptions résultant de l’enquête arménienne et les photographies des blessures de M. Saribekyan, ainsi que des informations sur la configuration de la cellule, la version selon laquelle il se serait pendu n’est pas acceptable.

Le gouvernement de l’Azerbaïdjan n’a pas livré d’explications convaincantes concernant la manière dont M. Saribekyan était décédé et la responsabilité de l’État défendeur est engagée. Il y a donc eu violation de l’article 2.

L’enquête du côté azerbaïdjanais

Les autorités azerbaïdjanaises sont dès le départ parties du postulat que M. Saribekyan s’était suicidé, ce qui a limité l’étendue de leur enquête et en a entravé l’efficacité.

De plus, l’enquête aurait dû rechercher avec soin si des considérations de haine ethnique avaient contribué à son décès : M. Saribekyan avait été arrêté en tant que ressortissant arménien censé se livrer à des activités d’espionnage et préparer un attentat terroriste, ce dont le personnel du département de la police militaire était forcément conscient. Ces faits se sont en outre inscrits dans le contexte général de tensions entre les deux États.

Les autorités azerbaïdjanaises n’ont pas non plus pris contact avec la famille ou avec une autorité arménienne pendant la procédure interne. À cet égard, la Cour note qu’une absence de relations diplomatiques ne signifie pas que les pays ne soient pas tenus de coopérer dans une enquête pénale lorsque l’article 2 est en jeu. De surcroît, les requérants et les autorités arméniennes n’ont eu connaissance des documents relatifs à l’enquête interne azerbaïdjanaise que lorsqu’ils ont eu accès aux observations envoyées à la Cour.

La Cour conclut par conséquent à une autre violation de la Convention à raison de l’enquête conduite en Azerbaïdjan.

Article 3

La Cour prend en compte l’expertise médicolégale effectuée du côté arménien, laquelle, outre des lésions résultant d’une strangulation, a mis en évidence des hémorragies au niveau des reins, de la poitrine, des lombaires, d’une cuisse et du rectum ainsi qu’un traumatisme crânien, qui auraient tous été causés par un objet contondant. Ni les observations du gouvernement azerbaïdjanais ni les pièces figurant dans le dossier ne justifient de mettre en question ces constats.

La Cour estime donc que M. Saribekyan a subi des mauvais traitements revêtant la forme de graves sévices physiques durant les derniers jours de son existence alors qu’il était détenu au département de la police militaire à Bakou.

La Cour considère que les souffrances endurées par M. Saribekyan relèvent de la torture et que celui-ci a été victime d’une violation de ses droits tels que garantis par l’article 3.

Elle conclut en revanche à une non-violation des droits des deux requérants au regard de cette disposition, bien qu’elle ne doute pas que l’arrestation, la détention et le décès de leur fils, ainsi que l’incertitude qui a entouré le sort de celui-ci, fussent pour eux à l’origine de profondes souffrances.

Autres articles

La Cour estime qu’il n’y a pas lieu d’examiner séparément les griefs des requérants au regard des articles 13 et 14.

Satisfaction équitable (Article 41)

La Cour dit par six voix contre une que l’Azerbaïdjan doit verser aux requérants conjointement 60 000 euros (EUR) pour préjudice moral et 2 200 EUR pour frais et dépens.

Opinion séparée

Le juge Hüseynov a exprimé une opinion dissidente dont le texte se trouve joint à l’arrêt.