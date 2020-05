Le personnel pénitentiaire arménien verra son salaire augmenter de 30%, a déclaré le ministre de la Justice Rustam Badasyan lors d’une réunion du gouvernement. Il a dit que cette question avait été discutée en détail l’année dernière quand il y avait 170 postes d’agent correctionnel vacants. Il a déclaré qu’en janvier 2020, il restait 125 postes vacants.

Selon le ministre, les officiers intermédiaires sont considérés comme les plus vulnérables tant du point de vue des risques de corruption que de la lutte contre les sous-cultures criminelles. Il a déclaré que les discussions ont montré que leurs salaires doivent être augmentés pour attirer de nouveaux personnels de haute qualité et leur fournir des garanties sociales, et également créer des conditions de travail favorables.

Il a déclaré que la mesure nécessiterait en outre plus de 1,5 milliard de drams. Selon lui, un employé de prison de niveau intermédiaire perçoit aujourd’hui un salaire de 150000 drams, bien que son travail soit le plus risqué, tandis que le chef d’un établissement correctionnel avec 20 ans de service reçoit 317940 drams et une prime de 411372 drams.

Pour sa part, le Premier ministre Nikol Pashinyan a noté que de telles décisions indiquent une approche globale du gouvernement.

« Si nous luttons contre une sous-culture criminelle, alors le système d’application de la loi devrait travailler efficacement dans cette direction et l’augmentation des salaires est un élément important de cette lutte », a déclaré Nikol Pashinyan.

« Par notre décision, nous créons de nouveaux emplois. D’une part, nous parlons de rationaliser le système d’administration publique et, par conséquent, dans cette direction, nous devons continuer à prendre de telles mesures », a déclaré Nikol Pashinyan.

Selon lui, toutes les décisions devraient être financées par la redistribution des fonds budgétaires dans l’espoir que des recettes budgétaires supplémentaires seront collectées d’ici la fin de l’année.

« La redistribution est également possible au détriment d’autres dépenses, par exemple, nous avons déjà conclu des accords avec diverses structures internationales sur l’octroi de prêts d’un montant de 1,3 milliard de dollars. Par conséquent, pas un seul programme ne restera sans financement », a déclaré Nikol Pashinyan.