Le styliste turco-azéri Routaf Ismaïl refuse de créer un quelconque habit pour Kim Kardashian car elle a reconnu le génocide des Arméniens

La haine anti-arménienne diffusée par les gouvernements turcs et azéris affectent désormais toutes les couches de la société en Azerbaïdjan et en Turquie. Le styliste des stars, le turco-azéri Routaf Ismaïl vient de déclarer qu’il ne créera jamais d’habits pour Kim Kardashian. La raison est que R. Ismaïl reproche à la star arméno-américaine de la télé-réalité de reconnaitre le génocide des Arméniens et de réaliser un travail pour sa reconnaissance. Lors d’une émission de télévision R. Ismaïl a affirmé « je suis un styliste azéri et turc. Et pour Kim Kardashian quia reconnu le génocide arménien je ne créerai jamais d’habits. » Si…Kim Kardashian s’adresse à ce petit créateur…qui devrait se spécialiser dans la création de costumes ottomans pour le sultan Erdogan...

Krikor Amirzayan