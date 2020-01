Décès de l’astrophysicien Zadig Mouradian

Zadig Mouradian était entré dans le département solaire de l’Observatoire de Paris à Meudon, dirigé par Raymond Michard, au début des années 60.

Il a publié plus de 140 articles sur les cycles solaires, les spicules observées au bord du Soleil, et plus globalement sur l’atmosphère du Soleil. Il travaillé pendant de nombreuses années avec Irina Soru Escaut. Dès 1977, il s’est intéressé aux protubérances solaires, matière du Soleil éjectée et propulsée jusque dans l’atmosphère terrestre ; c’était les prémices de ce que l’on appelle maintenant la météorologie de l’espace. Il avait une vue visionnaire de ces phénomènes qui peuvent conduire aux aurores boréales.

Pendant une grande période de sa vie, dans les années 70-80, Zadig Mouradian a construit un spectrographe au Pic du Midi et obtenu de nombreuses observations sur les spicules. Il a organisé des expéditions lointaines pour observer les éclipses de Soleil (1961, 1970 et d’autres) et identifié de nouvelles raies d’émission de la couronne solaire.

Dans les années 2000, il a dirigé la thèse de plusieurs étudiants, dont celle de Lela Taliashvilli, qui depuis a formé un groupe de recherche en physique solaire au Costa Rica avec le soutien de Zadig Mouradian jusqu’à ces dernières années, notamment avec Carolina et Heidy Gutierrez dont leurs derniers articles en commun datent de 2017.

La Rédaction de Nouvelles d’Arménie Magazine présente ses condoléances à la famille de Zadig Mouradian.

Sources et photos : LESIA / Observatoire de Paris-PSL