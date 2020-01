Hrayr Tovmasian maintient qu’il ne démissionnera pas malgré les pressions croissantes

Le président de la Cour constitutionnelle, Hrayr Tovmasian, a déclaré qu’il ne démissionnerait pas malgré les accusations criminelles et les pressions croissantes des dirigeants politiques arméniens.

« Ce qui ne nous tue pas ne fait que nous rendre plus forts », a assuré Tovmasian à 168.am dans une interview vidéo publiée mardi soir. « Je ne me respecterai pas si je reculais, pour les raisons que vous mentionnez, sur la mission qui m’a été confiée. »

« Vous ne me respecteriez pas, personne ne me respecterait [dans ce cas] et je considérerais cela comme une humiliation », a-t-il dit, ajoutant qu’il va donc « se battre jusqu’au bout » dans cette impasse de plus en plus acrimonieuse.

Ces propos faisaient suite à une série d’attaques verbales renouvelées contre lui lancées par le Premier ministre Nikol Pachinian. S’exprimant lors d’une conférence de presse ce week-end, Pachinian a qualifié Tovmasian de « représentant de l’ancien régime corrompu ».

Pachinian a poursuivi en déclarant que les allégations des autorités chargées de l’application des lois selon lesquelles Tovmasian est devenu illégalement le chef de la plus haute cour d’Arménie peu avant la révolution sont « effectivement prouvées et irréfutables ».

Tovmasian a déploré cette affirmation, affirmant que Pachinian avait violé la présomption d’innocence garantie par la Constitution arménienne.

« Êtes-vous un tribunal ? », a-t-il demandé, interpellant le Premier ministre. « Êtes-vous un enquêteur ? D’où avez-vous obtenu ces informations pour déterminer [la culpabilité de Tovmasian ?] Que ferez-vous lorsque les tribunaux nationaux ou internationaux décideront demain que rien de tout cela ne s’est produit ? »

« S’ils veulent faire pression de cette manière, je dois dire qu’ils ne devraient pas essayer, car ce sera en vain », a-t-il ajouté.

Le Service spécial d’enquête (SIS) a affirmé en octobre que l’ancien parlement arménien avait élu le président du tribunal Tovmasian à la suite d’une saisie illégale de l’autorité judiciaire par un « groupe de fonctionnaires ».

Fin décembre, un procureur de rang supérieur a refusé d’approuver ces accusations, ordonnant au SIS de mener une « enquête supplémentaire ».

Quelques jours plus tard, Tovmasian a été inculpé pour d’autres accusations non liées. Les procureurs ont déclaré qu’il avait illégalement privatisé un bureau à Erevan et contraint les notaires à louer « de facto » d’autres locaux qui lui appartenaient alors qu’il était ministre de la Justice de l’Arménie de 2010 à 2014. Tovmasian rejette les accusations comme étant sans fondement et motivées politiquement.

Le juge suprême a également indiqué dans sa dernière interview qu’il pourrait revenir sur sa décision déclarée de porter plainte pour diffamation contre Pachinian.

« Peut-être que je suis devenu émotif à ce moment-là et j’ai parlé d’aller au tribunal », a-t-il nuancé. « Mais je pense que tout est devenu clair pour le public et tout le monde a maintenant la réponse à cette question. Je vais à nouveau parler à mon équipe juridique et décider".