Revue de la presse arménienne du 24 janvier 2020

Tirs dans le centre d’affaires « Erebuni Plaza »/ A la une de la presse l’attaque par un homme armé sur le centre d’affaires « Erebuni Plaza » qui abrite le cabinet de l’ancien Président, Robert Kocharyan, les rédactions des médias « 5e chaîne » et « YerevanToday » proches de Kocharyan, le bureau du Conseil de l’Europe, ainsi que de nombreux autres bureaux. L’homme armé d’un fusil de chasse illégalement possédé est entré jeudi après-midi dans le centre « Erebuni Plaza » où il a tiré des balles en l’air au rez-de-chaussée et, selon certains medias, aurait demandé à voir le chef du cabinet de Kocharyan, Viktor Soghomonian. Personne n’a été blessé lors de l’incident. D’après Hraparak, l’homme avait pris en otage 10 personnes. Le tireur s’est rendu à la Police après les négociations avec le chef de la Police par intérim, Arman Sargsyan. L’homme a ensuite été conduit sans menottes à un poste de Police dans la voiture de Sargsyan. D’après Joghovourd, ce « traitement aimable » du tireur a provoqué l’étonnement du public et des médias. Le porte-parole de la Police a expliqué que le tireur s’était rendu à condition de ne pas être menotté. Les autorités n’ont pas encore communiqué sur les demandes ou les motifs de l’homme. Le Comité d’enquête de l’Arménie a ouvert une enquête pénale sur la fusillade. Le Premier ministre Nikol Pachinian a réagi rapidement à l’incident en publiant sur sa page Facebook que « Toute manifestation de violence, quel qu’en soit le motif ou la justification, est inacceptable. Non à la violence ! L’Arménie sans violence ». Le chef du cabinet de Kocharyan, Victor Soghomonian, a indiqué aux journalistes qu’il était absent du bureau au moment de l’incident. Il a déclaré qu’il ne pouvait pas encore dire si les tirs avaient un rapport avec l’ex-président. Hraparak a révélé l’identité du tireur, Artur Torosyan, 33 ans, résident du village Ayntap de la région d’Ararat. En examinant sa page Facebook, Hraparak estime qu’il s’agit d’un partisan de Robert Kocharyan. En revenant sur l’actualité dense du mois de janvier (le tir, la mort de l’ancien chef du Service de la sécurité nationale, les manifestations contre les décisions du gouvernement), Hraparak trouve que le pays s’est retrouvé dans une période « de chocs, d’imprévisibilité, d’incertitude et incontrôlable » qui créerait une ambiance de peur dans la société. Le quotidien blâme « l’incompétence du gouvernement » pour la situation dans le pays.

Visite officielle du Ministre néerlandais des Affaires étrangères/ La presse rend compte de la visite officielle du Ministre néerlandais des Affaires étrangères, Stef Blok, qui a rencontré le Premier ministre, Nikol Pachinian, et son homologue arménien, Zohrab Mnatsakanyan. Blok a qualifié d’ « excellentes » les relations de son pays avec l’Arménie et a confirmé son intention d’ouvrir prochainement une ambassade à Erevan. Il a également indiqué qu’il y avait d’excellentes perspectives d’approfondissement des liens bilatéraux. Lors d’une conférence de presse conjointe avec Zohrab Mnatsakanyan, Blok a déclaré que la coopération économique était l’une des principales opportunités qui s’offraient, en mettant l’accent sur les secteurs des technologies de l’information et de l’agriculture. La presse indique que les Pays-Bas sont déjà l’un des principaux partenaires commerciaux de l’Arménie dans l’Union européenne. Selon les données du gouvernement arménien, les échanges commerciaux entre les deux pays ont augmenté de plus de 6 % pour atteindre 178 millions de dollars en janvier-novembre 2019. Mnatsakanyan a salué l’augmentation de 23 % du nombre de touristes néerlandais en Arménie enregistrée en 2018. Blok a également noté que les Néerlandais aimaient voyager et aussi de plus en plus en Arménie. Mnatsakanyan a également annoncé que Nikol Pachinian devait se rendre aux Pays-Bas dans le courant de l’année. Il a déclaré que cette visite et l’ouverture prochaine de l’ambassade néerlandaise à Erevan montrent que les liens bilatéraux ont un nouvel élan après les changements démocratiques qui se sont produits en Arménie.

L’Arménie a considérablement amélioré sa position dans l’enquête annuelle sur les perceptions de la corruption de Transparency International/ La presse indique que l’Arménie a considérablement amélioré sa position dans l’enquête annuelle sur les perceptions de la corruption dans le monde, menée par Transparency International. Elle s’est classée 77e sur 180 pays et territoires évalués. L’Arménie occupait la 105e place dans le précédent rapport. L’Arménie reste à la traîne de la Géorgie voisine (44e place), mais devance ses trois autres voisins, l’Azerbaïdjan, l’Iran et la Turquie. « Après la révolution de 2018 et la formation d’un nouveau parlement, [l’Arménie] a fait preuve de développements prometteurs en faisant avancer les réformes de la politique de lutte contre la corruption », a déclaré Transparency International dans le rapport tout en indiquant que « Malgré ces améliorations, les conflits d’intérêts et les opérations publiques non transparentes et non responsables restent des obstacles à l’élimination de la corruption dans le pays. Si l’amélioration de l’intégrité politique prendra du temps et des ressources, le renforcement de la confiance du public dans les forces de l’ordre et le système judiciaire est une première étape essentielle pour assurer un équilibre des pouvoirs approprié et améliorer les efforts de lutte contre la corruption ».

Déclarations du secrétaire du Conseil de sécurité de l’Arménie sur les tentatives de torpiller les autorités actuelles/ « Périodiquement, l’opposition, ou l’ancien gouvernement, a tenté de torpiller les autorités actuelles en utilisant des outils et des personnes » a déclaré aux journalistes Armen Grigoryan, Secrétaire du Conseil de sécurité de l’Arménie. Selon lui, ces tentatives ont été empêchées et des licenciements ont eu lieu. D’après lui, une enquête est en cours en ce moment et si nécessaire, des poursuites pénales seront engagées.

L’ancienne Ministre de la Justice veut rejoindre la Commission professionnelle sur les réformes constitutionnelles/ La presse indique que l’ancienne Ministre de la Justice, Arpine Hovhannisyan, a demandé à rejoindre la Commission professionnelle sur les réformes constitutionnelles formée récemment par le décret signé par le Premier ministre Nikol Pachinian (cf. revue du 21 janvier 2020).

L’Arménie interdira l’utilisation de sacs et de sachets en plastique à partir du 1er janvier 2022/ Une législation prévoyant une interdiction complète de l’utilisation des sacs et des sachets en plastique en Arménie entrera en vigueur le 1er janvier 2022. Le gouvernement a adopté une série d’amendements à la loi sur le commerce et les services proposés par le Ministère de l’Environnement.

Le musée-Institut du Génocide arménien résume l’année 2019/ La presse rend compte de la déclaration du directeur du Musée-Institut du Génocide arménien, Harutyun Marutyan, selon laquelle l’Institut-musée estime qu’il est important de créer une base de données des victimes et des survivants du génocide arménien, des mémoires et des vidéos, et il recherche des sources de financement pour atteindre ces objectifs. Résumant les résultats du travail accompli en 2019, Marutyan a déclaré qu’il était satisfait du fait que le Musée-Institut ait publié les deux numéros réguliers du Journal des études du Génocide, recommencé à publier en langue anglaise le Journal international des études du Génocide arménien, accueilli plusieurs conférences et exploré 35 mémoires non publiées conservées dans les fonds. Le Musée-Institut a également annoncé qu’il accueillera cette année une conférence et une exposition consacrées au 100e anniversaire de l’autodéfense des Arméniens en Cilicie.

