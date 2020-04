Le NCTR arménien a infligé 6,2 millions de drams d’amendes à 12 sociétés de télévision et de radio en 2019

La Commission nationale arménienne de la télévision et de la radio (NCTR) a infligé au total 6,2 millions de drams d’amendes à 12 sociétés de télévision et de radio en 2019, a déclaré le chef de la Commission Tigran Hakobyan lors d’une conférence de presse.

Selon lui, le nombre d’amendes infligées en 2019 était très élevé. À titre de comparaison, a-t-il déclaré entre 2011 et 2018, 10 sociétés de télévision ont été condamnées à une amende que pour un total de 5,8 millions de drams.

Tigran Hakobyan a expliqué l’augmentation du nombre d’amendes par le fait que la Commission a commencé à exercer pleinement ses pouvoirs. Il a déclaré que certaines des amendes ont été imposées pour la diffusion d’images choquantes (pour lesquelles aucune amende n’avait été imposée dans le passé), pour discrimination religieuse (couverture incorrecte et grossière de l’islam), ainsi que pour violation du droit d’auteur.

Il a également déclaré que deux sociétés de télévision et une société de radio avaient intenté des poursuites contre la Commission, faisant appel des amendes infligées, ce qui est « extrêmement agréable », car « tous les litiges devraient être réglés par les tribunaux dans le cadre des normes juridiques ». Selon Tigran Hakobyan, cette signifie que le pays va dans la bonne direction.

« Et même si nous perdons les poursuites, nous n’en ferons pas une tragédie. Cela signifie que notre décision, par exemple, est incorrecte. Et cela deviendra un précédent afin que nous n’imposions plus d’amendes pour ce type de violations », a-t-il déclaré.

Tigran Hakobyan a déclaré que le nombre de scènes montrant la violence, les violations du droit d’auteur et la publicité interdite a considérablement diminué. « De cette façon, nous créons des conditions de concurrence égales pour toutes les sociétés de télévision et de radio », a-t-il déclaré.

Selon Tigran Hakobyan, au 31 décembre 2019, il y avait 126 sociétés de télévision et de radio en activité en Arménie, dont 100 sociétés de télévision autorisées, 18 sociétés de radio autorisées, cinq chaînes publiques et trois sociétés de télévision et de radio opérant dans le cadre d’un accord interétatique.

De plus, en 2019, le Conseil a accordé des licences à 12 entreprises de télédistribution.