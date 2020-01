Exposition d’œuvres de photographes d’Arménie et de Turquie à Istanbul

A la salle « Uniq Gallery » à Istanbul fut inaugurée le 29 janvier l’exposition « BridgingStories II » (histoires de construction de ponts) avec les œuvres d’une dizaine de photographes d’Arménie et autant de Turquie annonce Ermenihaber. L’exposition se déroulera jusqu’au 7 février. Selon le journal arménien « Agos » (Sillon) paraissant à Istanbul, l’objectif de l’exposition est de mettre en valeur la paix et l’espoir entre les deux peuples (Arméniens et Turcs). L’exposition « BridgingStories II » s’était également déroulée en 2019 à Dilidjan (Arménie). La première exposition de BridgingStories s’était déroulée en 2016-2017 en Arménie avec le soutien de l’ambassade des Etats-Unis à Erévan.

Krikor Amirzayan