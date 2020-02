Talent The Voice : l’audition de Hakob Ghasabian sur TF1 ce soir !

© BUREAU 233 / ITV / TF1.

Il a bien grandi depuis qu’il a remporté l’émission Prodiges sur France 2 : trois ans et une mue plus tard, Hakob Ghasabian est de retour dans un télécrochet, cette fois sur TF1. Passé du classique à la chanson plus populaire, le talent de tout juste 16 ans défendra sa place lors des auditions à l’aveugle de The Voice ce soir...



Hakob aura-t-il le même parcours que Slimane, qui a remporté The Voice en 2016 ?

A peine atteint l’âge limite pour participer à l’émission, Hakob Ghasabian a sauté sur l’occasion pour vivre « une nouvelle expérience » : « J’ai gardé un magnifique souvenir des Prodiges, nous explique-t-il. J’adore le show, les lumières, le côté paillettes... Ce n’est que du rêve, pour moi, mais aussi, dans ce milieu, le plus important est de donner du rêve ». D’autant qu’un passage à The Voice permet « d’apprendre plus que quand on est seul, de découvrir de nouvelles clés », explique celui qui a toujours regardé les précédentes éditions en trouvant « beau tout ce partage ».



Avec Ermonia, finaliste de The Voice Kids saison 5, et Essaï Altounian.

Le lycéen n’a pas chômé ces dernières années. Il a enchaîné émissions télévisées, enregistrements et tournées, en Arménie, et en France, rendant notamment hommage à Charles Aznavour. Venu du milieu du classique, il possède une solide base technique qui lui permet aujourd’hui de se balader dans de nouveaux univers : « Quand ma voix a mué, j’ai dû arrêter de chanter durant un an. Aujourd’hui, tout va bien. J’ai une voix de baryton, pour l’instant tout au moins car ça peut encore évoluer... »

Alors lorsqu’est venue le choix de chanson pour ses auditions à l’aveugle de la nouvelle saison de The Voice, le Lillois n’a pas longtemps hésité. « Pour cette nouvelle étape de ma vie, je voulais un peu me détacher de Charles Aznavour que j’ai beaucoup repris ces derniers temps, pour dévoiler ma propre personnalité... ». Et le passionné de musique s’est mis un gros challenge en reprenant une chanson de l’une des coachs de cette année, Lara Fabian. Et pas l’une des plus facile en plus : Broken Vow, qui, sur un texte profond, lui permettait de mixer plusieurs styles. Ou, comme il le dit, mettre sa « voix lyrique au service de la variété »... Un pari gagnant ? Lara Fabian, Amel Bent, Marc Lavoine et/ou Pascal Obispo vont-ils se retourner ? Verdict ce soir à partir de 21h sur TF1 !

Texte : Claire Barbuti



Les quatre coachs de cette édition, et l’animateur Nikos Aliagas, qui a présenté mercredi 29 janvier le dîner du CCAF © BUREAU 233 / ITV / TF1.