Des ressortissants chinois hospitalisés en Arménie pour des tests de dépistage du coronavirus

Deux citoyens chinois ont été emmenés hier dans un hôpital arménien et y ont été testés pour détecter d’éventuels cas d’un nouveau virus dangereux qui a infecté des milliers de personnes en Chine et en a tué au moins 132.

Des responsables à Erevan ont expliqué qu’ils avaient été hospitalisés après avoir été empêchés d’entrer à nouveau en Géorgie voisine au principal poste frontalier entre les deux pays.

Selon Liana Torosian, un haut fonctionnaire du Centre national de contrôle et de prévention des maladies, l’un des voyageurs chinois n’a montré aucun symptôme de virus tandis que l’autre n’avait qu’une fièvre (...)