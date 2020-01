La Russie ne respecte pas les accords conclus avec la Turquie

Ankara, 29 jan 2020 (AFP) - Le président turc Recep Tayyip Erdogan a accusé

mercredi Moscou de ne pas respecter des accords conclus avec Ankara au sujet

du nord-ouest de la Syrie, où les aviations syrienne et russe ont multiplié

les bombardements.

"Avec la Russie, nous avons conclu des accords (...) Si la Russie respecte

ces accords, alors nous ferons de même. Malheureusement, à l’heure actuelle,

la Russie ne respecte pas ces accords", a dit M. Erdogan, cité par l’agence de

presse étatique Anadolu.

Cette rare critique de M. Erdogan à l’égard de la Russie intervient après

la capture par le régime de Bachar al-Assad de Maaret al-Noomane, une ville

stratégique de l’ultime province rebelle en Syrie, Idleb, après des semaines

de bombardements.

L’escalade des violences a poussé des dizaines de milliers de Syriens à se

diriger vers la frontière turque, Ankara redoutant un nouvel afflux de

réfugiés sur son sol.

"Nos autorités compétentes s’entretiennent avec leurs homologues russes.

Nous leur disons : +Stoppez ces bombardements sur Idleb. Si vous le faîtes,

tant mieux. Sinon, notre patience arrive à bout. A partir de maintenant, nous

ferons le nécessaire+", a déclaré M. Erdogan.

Après une grave crise diplomatique en 2015, la Turquie, qui soutient des

groupes rebelles, et la Russie, qui appuie M. Assad, ont commencé à coopérer

étroitement sur le dossier syrien en 2016.

M. Erdogan et son homologue russe Vladimir Poutine ont notamment conclu

plusieurs accords visant en théorie à réduire les violences pour créer les

conditions d’un processus politique afin de résoudre un conflit qui a fait

plus de 380.000 morts depuis 2011.

Avec l’Iran, la Turquie et la Russie parrainent notamment les processus

dits d’Astana et de Sotchi ayant permis la mise en place de zones dites "de

désescalade« et d’un comité constitutionnel. »Il ne reste de ce qu’on appelle Astana et Sotchi", a toutefois déploré

mercredi M. Erdogan. "Que peuvent faire la Turquie, la Russie et l’Iran pour

revitaliser ces processus ? Il faut voir", a-t-il ajouté.