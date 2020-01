Diner du CCAF sous le haut patronage du Président de la République

La 7e édition du dîner annuel du CCAF aura lieu mercredi 29 janvier à l’hôtel du Collectionneur, sous le parrainage et en présence de M.Emmanuel Macron, président de la République. Sa participation à cette manifestation, qui regroupera nombre de personnalités et de nombreux élus, depuis Anne Hidalgo et Valérie Pécresse pour la région parisienne, jusqu’à Gilles Siméoni pour les collectivités territoriales, sera l’occasion de revenir sur la problématique de la pénalisation du négationnisme du génocide arménien, le seul du XXe siècle à ne pas être protégé du déni par la loi. L’historien turc Taner Akçam, auteur d’ « Ordres de tuer » (aux éditions du CNRS) viendra spécialement des Etats-Unis et recevra la médaille du courage du CCAF, qui avait été décernée l’an dernier à la militante humanitaire Elise Boghossian, à l’historien Vincent Duclert et au prix Nobel de la Paix Nadia Mourad. Enfin ce dîner abordera également la question de la sécurité de l’Arménie et de la République d’Arstakh (Haut-Karabakh) toujours en butte à l’agressivité de l’axe Ankara-Bakou, à l’heure où les menées panturquistes de M. Erdogan menacent la région et l’Europe.

Placé sous le signe du vivre ensemble, le dîner du CCAF fournira l’occasion, en ces temps d’intolérance et de violence, de réaffirmer les valeurs de la République contre le négationnisme, l’antisémitisme, le racisme, qui représentent autant de visages d’une même politique de haine et de discorde nationale.

Mourad Papazian

Ara Toranian

coprésidents du

Conseil de coordination des organisations arméniennes de France