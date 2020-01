MERCI, un grand merci à tous d’être venus aussi nombreux, hier soir à la Maison de la Culture Arménienne de Décines pour la cérémonie de voeux.

Votre présence montre à quel point cette Maison, riche d’une histoire de près de 90 ans, et son avenir comptent pour vous.

Nous remercions et saluons la présence de Laurence Fautra, maire de Décines, Hélène Geoffroy, Maire de Vaulx-en-Velin et et Michel Forissier, Sénateur du Rhône.

Vous étiez plus d’une centaine de personnes à découvrir le film que nous avons fait réaliser sur le rôle éminemment important de la MCA et le travail du groupe de danse mixte qui se produisait pour la première fois après seulement 3 mois de travail. Bravo à eux et à leurs professeurs : Anna Oundjian Grigorian et Sarkis Grigorian



Lors de cette soirée, Sarah Tanzilli, présidente de la MCA Décines, a rappelé que chaque année, le nombre d’adhérents et d’activités était en augmentation, et ce malgré la vétusté du batiment. Elle a insisté sur l’importance de la rénovation de la MCA et l’avancée du projet avec notamment 15 000 euros récoltés lors de la soirée de lancement de la rénovation le 30 novembre et un m premier mécène privé qui a décidé de soutenir le projet de rénovation de la MCA à hauteur de 50 000 euros. Nous tenons encore une fois à le remercier.



Enfin elle a lancé la nouvelle plateforme en ligne de récolte de don pour le projet de rénovation de la MCA.

Pour faire un don : https://www.helloasso.com/associations/maison-de-la-culture-armenienne-de-decines/collectes/renovation-de-la-maison-de-la-culture-armenienne-de-decines?fbclid=IwAR2qbqUii2iY7bVvKVHntPBNmvt0zUstYF2fw9oTu6el4CzaOXLjfwQPL8g

Encore une fois, nous vous souhaitons une très belle, très heureuse et très engagée année 2020.