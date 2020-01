Message du Président de la République artsakhiote à l’occasion de la Journée du défenseur de la patrie

Le 28 janvier l’Artsakh et l’Arménie fêtent la Journée du soldat de la défense. A cette occasion, le président de la République d’Artsakh, Bako Sahakian s’est adressé aux forces armées artsakhiotes par un message de félicitations dont voici le texte en entier :

« Au nom des autorités de la République d’Artsakh, je vous adresse mes vœux chaleureux à l’occasion de la Journée du défenseur de la patrie.

Je les adresse à toute la nation arménienne, en Artsakh, en Arménie et dans la diaspora, car il s’agit d’une fête commune.

Elle l’est car c’est la fête de nos frères et sœurs dispersés dans le monde entier qui, à des moments critiques pour notre Patrie, se sont précipités vers l’Artsakh pour assurer sa défense. Aujourd’hui encore, ils apportent leur inestimable contribution à la mission de renforcement et de développement de l’Artsakh.

C’est la fête du fermier vivant dans les zones frontalières qui, par son travail quotidien, préserve la terre natale et la protège, c’est la fête de l’enseignant qui élève de dignes citoyens et défenseurs de notre pays, la fête du médecin qui risquait sa vie pour en sauver d’autres sur le champ de bataille.

C’est la fête des anciens combattants de la Seconde Guerre mondiale et des résistants de la libération de l’Artsakh, de la police nationale et des services de sécurité, de tous nos soldats, officiers et généraux, de tous ceux qui rendent imprenables les frontières de notre pays et assurent, grâce à un service exemplaire, le fonctionnement paisible de notre patrie.

Que Dieu protège les défenseurs de notre pays, que leur volonté soit indestructible !

De nombreux Arméniens ont sacrifié leur vie à la lutte pour la liberté et l’indépendance de la patrie. Leurs noms sont gravés dans l’histoire contemporaine de notre peuple, leur mémoire restera toujours vivant dans nos cœurs.

A l’occasion de cette journée particulière, je vous souhaite paix, prospérité et succès en toutes entreprises au service de notre pays ».