Le Premier ministre Nikol Pashinyan a visité le cimetière militaire Erablur à l’occasion de la Journée de l’Armée arménienne

A l’occasion du Jour de l’Armée, le Premier ministre Nikol Pashinyan, le Président de la République d’Arménie, Armen Sarkissian, Sa Sainteté Garéguine II, Patriarche suprême et Catholicos de tous les Arméniens, le Président de l’Assemblée nationale de la République d’Arménie, Ararat Mirzoian et des membres du Conseil de sécurité nationale, accompagnés des responsables du ministère de la Défense et des Forces armées, ont visité le cimetière militaire Erablur pour rendre hommage à la mémoire des fils du peuple arménien qui ont sacrifié leur vie pour l’indépendance de notre Patrie.

Le Premier ministre a déposé des fleurs sur les tombes de Vazgen Sarkissian et Andranik Ozanian et une gerbe de fleurs au mémorial des combattants de la liberté disparus.