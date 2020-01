Taner Akçam présente son livre « Ordre de tuer »

Les locaux de la librairie de La Petite Egypte (Paris) étaient bien exigus pour accueillir en son sein les lecteurs et admirateurs des travaux du sociologue et historien Taner Akçam qui publie, aux éditions du CNRS, son tout dernier ouvrage « Ordre de tuer ».

Cet ouvrage qui succède à « Un acte honteux », publié en 2008, fourmille de documents accablants et de mémoires prouvant l’existence indubitable de la volonté des « jeunes turcs » d’en finir avec la question arménienne, en particulier avec celle du journaliste Aram Andonian recueilli par Naïm Effendi, un fonctionnaire ottoman basé à Alep. Des documents mis à mal par la Turkish Historical Society et autres négationnistes niant leur authenticité et l’existence même de Naïm Effendi.



Le livre met un terme à une polémique orchestrée depuis Ankara par la très minutieuse enquête de Taner Akçam qui affirme que les mémoires de Naïm Bey ainsi que les télégrammes sont parfaitement authentiques, après avoir découvert de nouvelles informations et documents significatifs.

En 1976, Taner Akçam avait été arrêté et condamné à 10 ans d’emprisonnement en Turquie pour avoir milité à l’extrême gauche et soutenu des thèses contraires à l’idéologie nationale. Il s’est évadé un an plus tard.





Étaient présents à la Petite Egypte, Jonathan Lacôte, ambassadeur de France en Arménie, l’historien politologue Hamit Bozarslan, l’historienne Claire Mouradian et le journaliste Guillaume Perrier.

Taner Akçam donnera une conférence-débat à l’UGAB le 7 février 2020 à 19h dans le cadre des Rencontres des NAM 118, rue de Courcelles - Paris

