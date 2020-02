Nikol Pashinyan a été présent à la cérémonie de pendaison de crémaillère des officiers en Artsakh

Le Premier ministre Nikol Pashinyan s’est rendu dans la région de Chahoumian en République d’Artsakh à l’occasion du 28e anniversaire de l’Armée arménienne.

Le Premier ministre Pashinyan, le Président de la République d’Artsakh Bako Sahakian, les ministres de la Défense d’Arménie et Artsakh David Tonoyan et Karen Abrahamian, le Chef d’état-major des Forces armées arméniennes Artak Davtian ont assisté à la cérémonie de pendaison de crémaillère des officiers.

David Tonoyan a remis les clés des appartements de 32 officiers.

Le Premier ministre Pashinyan et le Président Sahakian ont fait le tour dans les appartements et pris connaissance des conditions. Le Premier ministre a félicité les officiers et leurs familles, leur souhaitant prospérité et santé. Nikol Pashinyan a noté que le Gouvernement arménien continuera de garder au centre de l’attention les problèmes sociaux des militaires et des officiers et prendra des mesures pour les résoudre.