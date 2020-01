Nikol Pashinyan : Notre Patrie est le territoire qui est derrière le soldat qui garde la frontière aujourd’hui

Le Premier ministre de la République d’Arménie Nikol Pashinyan a participé aujourd’hui à un événement solennel dédié au 28e anniversaire de la formation des Forces armées de la République d’Arménie à Vardenis.

Le Premier ministre Pashinyan a prononcé un discours de félicitations dans lequel il a noté :

« Votre Majesté, Catholicos de tous les Arméniens

Honorable Ministre de la Défense

Chers membres du Gouvernement

Hommes d’État

Diplomates étrangers accrédités en Arménie

Messieurs les officiers,

Militaires,

Fiers citoyens de la République d’Arménie

Je nous félicite tous à l’occasion du 28e anniversaire de l’Armée arménienne.

Cette journée a une signification particulière dans notre calendrier car elle symbolise le droit du peuple arménien à vivre.

En tant que nation qui a survécu au premier génocide du 21e siècle, nous devons clairement affirmer que nous avons gagné notre droit de vivre dans notre pays grâce à l’Armée arménienne, grâce à la guerre pour la libération.

Quelle est notre patrie aujourd’hui ? Notre patrie est le territoire - qui est derrière le soldat qui garde la frontière aujourd’hui. Chaque mètre carré de notre patrie est aujourd’hui recouvert de sang de nos martyrs. C’est le changement psychologique qui s’est produit dans la conscience de notre peuple au cours des cent dernières années. Tout au long du début du XXe siècle, tout le territoire de notre patrie a été englouti dans le sang de victimes innocentes du génocide. À la fin du XXe siècle, le peuple arménien a décidé qu’il ne serait plus victime du génocide et si nous mourions, nous n’aurions que nos armes entre les mains, pour vivre et pour défendre les droits de nos générations.

Aujourd’hui, notre patrie est le territoire - qui est derrière le soldat qui garde la frontière et nous devons tous nous demander chaque jour - que faisons-nous dans ce territoire qui est derrière le soldat ? De quoi sommes-nous occupés sur le terrain où sont enterrés les corps de nos milliers ? Et aujourd’hui, c’est la question que, moi- en tant que Premier ministre de la République d’Arménie, et les membres de notre gouvernement, tous les fonctionnaires devraient poser quotidiennement à leur lieu de travail. Au cours des un an et demi écoulés, nous avons pris de nombreuses mesures pour accroître l’efficacité des Forces armées et pour remédier aux conditions de service des militaires et pour résoudre les problèmes sociaux.

Je ne veux pas répéter ce que j’ai dit dans le message du Nouvel An de cette année concernant l’acquisition de nouvelles armes, mais je voudrais souligner que oui, la République d’Arménie et l’Armée arménienne ont tourné la page des armes des années 80. Et le gouvernement et le peuple arménien sont aujourd’hui capables et seront de plus en plus confiants dans cette affaire chaque jour de fournir les moyens nécessaires pour assurer leur propre sécurité. Et je tiens à souligner que chaque homme d’affaires, chaque citoyen doit tenir compte du fait que lors de la livraison de toute marchandise non enregistrée ou sans de caisse - directement ou indirectement, volontairement ou non, il vole de notre armée et vole de notre soldat.

Je suis heureux que, depuis un an et demi, le gouvernement et les citoyens arméniens aient pu augmenter les revenus publics de plus d’un milliard de dollars. Et une grande partie de cet argent a été dépensée et est dépensée pour améliorer les conditions de vie des soldats, à commencer par les conditions de service dans l’armée à un nouveau système d’alimentation dans les unités militaires. Nous avons créé de nouvelles conditions pour que les militaires obtiennent des hypothèques abordables. Nous avons alloué plus de 8 milliards de dollars pour répondre aux besoins de logement des retraités. Nous parlons des militaires envers lesquels l’État a une obligation, et cette obligation est enregistrée de jure. Et cette politique - améliorer l’efficacité des forces armées, de l’armement et des conditions de service - fera partie intégrante de notre politique.

Je suis heureux de noter que depuis le 1er juin 2019, les salaires des militaires ont considérablement augmenté. Je suis heureux de souligner que l’Armée arménienne du 21e siècle, aujourd’hui, en 2020, est de plus en plus confiante dans ses forces chaque jour qui passe, et le peuple arménien est de plus en plus confiant dans les forces de l’Armée arménienne chaque jour qui passe. Et je veux faire une remarque très importante - il ne fait aucun doute que la Patrie est fière de son soldat, de son armée, mais je veux ajouter à cela que chaque soldat, chaque officier devrait être fier de sa patrie chaque jour, être fier être avec les développements qui se déroulent dans sa Patrie, parce que l’armée arménienne a conquis cette patrie pour nous non pas parce que nous la perdons tout le temps, mais parce que nous héritons d’une Patrie sûre, développée et forte pour nos générations.

Et donc,

Vive la République d’Arménie !

Vive la République d’Artsakh,

Vive l’Armée arménienne victorieuse et glorieuse !

Merci ! »