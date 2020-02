Nikol Pashinyan a adressé des messages de félicitations au Président et au Premier ministre chinois

Le Premier ministre Nikol Pashinyan a adressé des messages de félicitations au Président de la République Populaire de Chine Xi Jinping et au Premier ministre de la République Populaire de Chine Li Keqiang à l’occasion du Nouvel An chinois.

Le message de félicitations du Premier ministre au Président chinois dit notamment :

« Votre Excellence,

Je vous adresse mes plus chaleureuses félicitations et mes meilleurs vœux à vous et au peuple chinois à l’occasion du Nouvel An chinois. La fête du printemps est la fête de la famille la plus populaire en Chine. Que cette fête apporte de la santé, de nouvelles réalisations et de la joie à toutes les familles.

L’Arménie accorde une grande importance à la poursuite et à l’approfondissement des relations amicales traditionnelles avec la Chine au profit de nos peuples

Votre Excellence,

Je vous offre mes plus sincères voeux de santé, de bonheur. »

***

« Votre Excellence,

Mes sincères félicitations et mes vœux les plus chaleureux à vous et au peuple amical chinois à l’occasion du Nouvel An chinois. La fête du printemps symbolise traditionnellement le début du printemps et l’éveil de la nature. Qu’elle apporte de développement, de prospérité et de bonheur au peuple chinois !

L’Arménie accorde une grande importance à la consolidation de la coopération multilatérale fondée sur l’amitié traditionnelle, la confiance mutuelle et les avantages mutuels avec la Chine », lit-on dans le message de Pashinyan, adressé à Li Keqiang.