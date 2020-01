L’avocat de Kotcharian nie être en contact avec Hrayr Tovmasian

Un avocat de l’ancien président arménien Robert Kotcharian a nié mardi avoir maintenu des contacts secrets avec le président de la Cour constitutionnelle Hrayr Tovmasian, un fait allégué par un proche collaborateur du Premier ministre Nikol Pachinian.

Le vice-président du Parlement, Alen Simonian, a affirmé lundi que l’avocat en question, maitre Aram Orbelian, s’était rendu à plusieurs reprises au palais de justice d’Erevan et avait discuté avec Tovmasian de l’affaire pénale contre Kotcharian. Il a ajouté que Tovmasian avait veillé à ce que ces visites ne soient pas enregistrées dans le journal de bord des visites.

Les allégations de Simonian sont venues au milieu de la dernière guerre des mots entre Pachinian et Tovmasian. Ce dernier subit une pression croissante du gouvernement pour démissionner. Pachinian et ses alliés politiques ont accusé Tovmasian, entre autres, de soutenir secrètement l’ex-président, qui est jugé pour coup d’Etat et accusations de corruption qu’il nie fortement.

Le chef du personnel de la Cour constitutionnelle, Edgar Ghazarian, a contesté les allégations de Simonian et a demandé au vice-président progouvernemental de les étayer. Il a dit que la police arménienne, qui garde le palais de justice, a des informations complètes sur qui lui a rendu visite et quand.

« Je n’ai jamais vu M. Orbelian à la Cour constitutionnelle », a insisté Ghazarian.

Orbelian a refusé, pour sa part, de répondre directement à Simonian. Mais il a précisé qu’il maintenait ses commentaires faits dans une interview de juin 2019 avec le service arménien de RFE / RL.

L’avocat a admis à l’époque qu’il était apparenté à Tovmasian. Mais il a insisté sur le fait qu’il n’avait pas visité le palais de justice depuis que l’équipe juridique de Kotcharian avait envisagé de demander à la Cour constitutionnelle de se prononcer sur la légalité des charges retenues contre l’ancien président.

Pachinian ne cache pas son désir de voir Tovmasian et la plupart des autres juges de la Cour constitutionnelle remplacés, les accusant de maintenir des liens avec les anciens dirigeants arméniens et d’entraver ses réformes judiciaires. Les critiques de Pachinian affirment qu’il souhaite prendre le contrôle de la Haute Cour et ainsi resserrer son emprise sur le pouvoir.

Le Premier ministre a déclaré aux journalistes mardi que l’impasse « sera bientôt résolue ». Il n’a pas précisé.

Un organisme arménien chargé de l’application des lois a inculpé Tovmasian à la fin du mois dernier sur des accusations d’abus de pouvoir que le juge suprême rejette pour des motifs politiques.