Scandale des adoptions illégales : 200 médecins soutiennent Razmik Abrahamian

Plus de 200 obstétriciens-gynécologues ont exprimé mardi leur soutien au directeur de la principale maternité arménienne, accusé d’avoir organisé des adoptions illégales d’enfants arméniens par des étrangers.

Dans une lettre ouverte adressée au Premier ministre Nikol Pachinian et à d’autres hauts responsables de l’État, ils ont décrit Razmik Abrahamian comme un médecin respecté et honnête, et ont remis en question les accusations portées contre lui.

Abrahamian, son adjoint Arshak Jerjerian, le directeur d’un orphelinat d’État basé à Erevan, Liana Karapetian, et deux autres personnes ont été arrêtés à la (...)