Une nouvelle livraison d’armes russes à l’Arménie

L’armée de l’air arménienne recevra bientôt plus d’avions de combat Sukhoi Su-30SM de Russie, a déclaré mardi le ministre de la Défense, Davit Tonoyan.

Quatre de ces avions multirôles ont été livrés à une base aérienne de Gumri à la fin du mois dernier, moins d’un an après la signature d’un contrat russo-arménien. Les conditions financières et autres de l’accord ne sont toujours pas connues.

Tonoyan a expliqué en février qu’Erevan prévoyait d’acheter huit autres Su-30SM dans les années à venir.

Les journalistes ont demandé mardi au ministre quand le prochain lot d’avions de combat avancés serait livré à l’Arménie. « Bientôt, » avait-il éludé.

L’armée de l’air arménienne n’avait pas d’avions de chasse jusqu’à cette année. Il se composait en grande partie d’une quinzaine d’avions Su-25 à basse altitude conçus pour des missions air-sol.

Le Su-30SM peut effectuer une gamme beaucoup plus large de tâches militaires avec des armes à plus longue portée et guidées avec précision. Il s’agit d’une version modernisée d’un avion de chasse lourd développé par la société Sukhoi à la fin des années 1980. L’armée russe a mis en service de tels avions pour la première fois en 2012.

Le Premier ministre Nikol Pachinian a décrit leur acquisition comme un « tournant pour la sécurité de l’Arménie » lorsqu’il a pris la parole à la base aérienne de Gumri le 27 décembre. Il a également noté que l’armée arménienne avait reçu le « premier lot » de Su-30SM.

Selon Tonoyan et Pachinian, l’Arménie a également acquis de grandes quantités d’autres armes de fabrication russe au cours de 2019. Il s’agit notamment de systèmes de défense aérienne Tor-M2MK sophistiqués. Le ministère de la Défense à Erevan a dit qu’ils renforceraient « considérablement » les défenses aériennes de l’Arménie.

La Russie a toujours été la principale source de matériel militaire fourni à l’armée arménienne. L’adhésion à l’Organisation du Traité de sécurité collective (OTSC) dirigée par la Russie permet à l’Arménie d’acquérir des armes russes à des prix défiant toute concurrence, voire même gratuitement.