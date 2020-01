Nikol Pachinian : l’Armée arménienne est chaque jour de plus en plus sûre de ses forces

A Vardenis (Arménie) lors d’une cérémonie dédiée au 28e anniversaire de la formation de l’Armée arménienne, le Premier ministre Nikol Pachinian a dans son discours affirmé « l’Armée arménienne est chaque jour de plus en plus sûre de ses forces (…) le 28 janvier a une signification particulière car il symbolique le droit du peuple arménien à vivre ».

« En tant que peuple ayant subi le Premier génocide du 20e siècle il convient d’affirmer clairement que le droit de vivre dans notre patrie est confié à l’Armée arménienne, grâce à la lutte de libération des Arméniens. Qu’est notre patrie d’aujourd’hui ? Notre patrie d’aujourd’hui est le territoire où se trouvent nos soldats aux frontières. Aujourd’hui chaque mètre carré de notre patrie est mêlé avec le sang de nos soldats et combattants » dit Nikol Pachinian. Il continua « Tout le territoire de notre patrie fut mélangé au début du 20e siècle avec le sang innocent des victimes du génocide, avec le sang de victimes sans armes, à la fin du 20e siècle le peuple arménien a décidé qu’il ne serait plus victime d’un génocide et si nous devions mourir ce ne serait que les armes à la main et pour défendre le droit à la vie, défendre le droit de nos futures générations ».

Nikol Pachinian a rappelé les acquis en armements de l’Armée arménienne au cours dix-huit derniers mois. « La République d’Arménie et l’Armée arménienne ont fermé la page des armes des années 1980 » dit-il et évoqua les améliorations enregistrées dans la vie des soldats.

Krikor Amirzayan