La JAF élit son nouveau bureau

A l’aube de la nouvelle décennie, la Jeunesse Arménienne de France vient d’élire son nouveau Bureau et Conseil d’administration.

Après un mandat de trois années, riches de succès et de grandes réalisations, le bureau sortant et Anahid Kaloudjian-Franceschi, la présidente, ont cédé la barre de l’institution à une nouvelle équipe dirigée et orchestrée par Lévon Khozian, son nouveau président.

Homme de spectacles, chanteur et musicien multi-instrumentiste, Lévon Khozian est une figure bien connue de la communauté arménienne. « Ambianceur » hors pair, artiste, il anime avec brio aux quatre coins de l’hexagone des soirées musicales festives. Ses collaborations avec des groupes de musiciens et chanteurs (Djanabarh, Trio Nara, Martin Yorgantz, ...) sont toujours signes de succès.

Afin de donner le « la », un souffle nouveau et jubilatoire, Lévon Khozian sera entouré de Vanessa Ohanian, la nouvelle secrétaire, David Ohanian, le trésorier, et de Peter Bedros Khozian, Megane Biyiclian, Anthony Avakian- Ezgulian, Clara Storero, Susanna Mkrtichian, Lilit Manukyan, Nelly Avedisian, Carole-Laure et Aurore Kouloumian et Irena Alexandrovna Serova qui apporteront leurs compétences et leurs belles énergies pour animer ce conseil.

Préservant l’ADN initiale de la JAF, la nouvelle équipe portera des projets ambitieux pour faire battre le cœur de cette maison encore plus fort.

Alain Sarkissian