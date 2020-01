Alexandre Heboyan a rendez-vous ce soir avec la Lune

Le réalisateur Alexandre Heboyan © Claire Barbuti.

Sorti de l’école des Gobelins, le réalisateur Alexandre Heboyan s’est formé avec Michel Ocelot, puis à Dreamworks. Deux univers opposés qu’il a synthétisé dans son premier long-métrage d’animation, Mune. Un conte féérique sorti en 2015 réussi avec les voix d’Omar Sy, Mickaël Grégorio et Izia Higelin. A (re)voir ce soir sur Gulli à 21h.

Dans un monde fabuleux, Mune, petit faune lunaire et facétieux, est désigné bien malgré lui gardien de la Lune : celui qui apporte la nuit et veille sur le monde des rêves, aux côtés de Sohone, fier gardien du Soleil. Mais Mune (...)