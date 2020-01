En Arménie, 89,4% de la population fait confiance à l’Armée arménienne

Parmi les institutions de l’Arménie, les citoyens arméniens font avant tout confiance à l’Armée arménienne. Selon un sondage réalisé par l’institut « Brevis » en Arménie ils sont 89,4% à faire confiance à l’Armée arménienne. Sondage effectué à l’occasion du 28e anniversaire de la fondation de l’Armée arménienne dont le processus de formation s’est réalisé dans les années 1992 à 1004 avec la guerre de libération de l’Artsakh face à l’agression de l’Azerbaïdjan. Mais c’est l’indépendance de l’Arménie en septembre 1991 et même la déclaration d’indépendance de 1990 qui allait mettre les bases de cette naissance de l’Armée arménienne. Aujourd’hui l’Armée arménienne qui est l’une des plus fortes du Sud-Caucase -sinon la plus forte- fait la fierté de tous les Arméniens.

Krikor Amirzayan